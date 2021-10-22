Мэр Львова Садовой взбесил россиян решением по останкам агента НКВД: "Не сотрудничаем с оккупантами"

России напомнили о всех украинских политзаключенных, которых она удерживает

Львовский городской совет не собирается передавать останки агента НКВД Николая Кузнецова, который захоронений во Львове. Решение приняли в пятницу, 22 октября, и объяснили тем, что они не сотрудничают с оккупантами, напомнив о политзаключенных, которых удерживает Кремль. В России это вызвало бурную реакцию.

О решении исполнительного комитета говорится на сайте Львовского городского совета.

Как отметил городской председатель Андрей Садовой, перед тем как перейти к принятию решения о передаче останков агента НКВД, РФ удерживает в политзаключенных 121 гражданина Украины. Кроме того 296 человек содержатся оккупантами в ОРДЛО. Именно поэтому никаких положительных решений о передаче праха приниматься не будет.

"Пока наши граждане не вернутся домой, мы ни одного положительного решения по праху Кузнецова принимать не будем. Это принципиальная позиция общины города", — заявил Андрей Садовый.

На Facebook-странице Андрея Садового появилась публикация, в которой отмечается, что Кассационный административный суд обязал исполком Львовского городского совета передать останки агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Мэр Львова отметил, что это уже не первое такое решение в этом деле, однако его позиция принципиальная — "не сотрудничать с оккупантами".

Такое решение Львовского городского совета наделало немало шума в российских СМИ. Один за другим они тиражировали, что Львов отказался передавать прах Кузнецова/выполнять решение суда и т.д. Можно сделать вывод, что этот отказ изрядно задел РФ, однако ни один из этих СМИ не обратило внимание на украинских политзаключенных, которых удерживает Кремль.

Реакция росСМИна отказ

Стоит отметить, что агент НКВД Николай Кузнецов похоронен на Холме славы во Львове. Он погиб в 1944 году во Львовской области, посмертно был награжден званием Героя Советского Союза.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в российской больнице тюремщики пытали крымского татарина Сервета Газиева, которого незаконно удерживают в Ростовской области. Несмотря на то, что 61-летний политзаключенный перенес микроинсульт, российские тюремщики повалили его на пол, били в спину и насильно побрили ему бороду.