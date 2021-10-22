Мер Львова Садовий розлютив росіян рішенням по останкам агента НКВС: "Не співпрацюємо з окупантами"

Росії нагадали про всіх українських політв'язнів, яких вона утримує

Львівська міська рада не збирається передавати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова, який захоронений у Львові. Рішення ухвалили у п’ятницю, 22 жовтня, і пояснили тим, що вони не співпрацюють з окупантами, нагадавши про політв’язнів, яких утримує Кремль. В Росії це викликало бурхливу реакцію.

Про рішення виконавчого комітету йдеться на сайті Львівської міської ради.

Як зазначив міський голова Андрій Садовий, перед тим як перейти до прийняття рішення про передачу останків агента НКВС, РФ утримує у політв’язнях 121 громадянина України. Крім того 296 осіб утримуються окупантами у ОРДЛО. Саме через це жодних позитивних рішень щодо передачі праху ухвалюватися не буде.

"Поки наші громадяни не повернуться додому, ми жодного позитивного рішення щодо праху Кузнєцова приймати не будемо. Це принципова позиція громади міста" — заявив Андрій Садовий.

На Facebook-сторінці Андрія Садового з’явилася публікація, у якій зазначається, що Касаційний адміністративний суд зобов’язав виконком Львівської міської ради передати останки агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам в Росію. Мер Львова наголосив, що це вже не перше таке рішення у цій справі, однак його позиція принципова — "не співпрацювати з окупантами".

Таке рішення Львівської міської ради наробило немало шуму у російських ЗМІ. Один за одним вони тиражували, що Львів відмовився передавати прах Кузнєцова/виконувати рішення суду і т.д. Можна зробити висновок, що ця відмова неабияк зачепила РФ, однак жоден із цих ЗМІ не звернув увагу на українських політв’язнів, яких утримує Кремль.

Реакція росЗМІ на відмову

Варто зазначити, що агент НКВС Микола Кузнєцов похований на Пагорбі слави у Львові. Він загинув у 1944 році у Львівській області, посмертно був нагороджений званням Героя Радянського Союзу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у російській лікарні тюремники катували щодо кримського татарина Сервета Газієва, якого незаконно утримують у Ростовській області. Незважаючи на те, що 61-річний політв’язень переніс мікроінсульт, російські тюремники повалили його на підлогу, били в спину і насильно поголили йому бороду.