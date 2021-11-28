Во Львове патрульный уснул за рулем и протаранил четыре автомобиля: ему нашли логичное оправдание

Проблема может крыться в нехватке кадров и организации ночных смен в полиции.

Во Львове полицейский уснул за рулем и врезался в припаркованные автомобили. Инцидент произошел на улице Шота Руставели и предварительно установлено, что повреждения получили четыре машины.

Впрочем, журналистка Виктория Балицкая указала на то, что этот случай может являться индикатором другой, более глубокой проблемы, с которой сталкиваются не только львовские правоохранители, но и полиция в других городах.

"Он является маркером никудышной организации труда в УПП (Управление патрульной полиции, — ред.), в частности в части ночных смен. Да и не только УПП. В районах подчиненных ГУНП (Главного управления нацполиции, — ред.) такая же ситуация. И в целом по Украине", — написала она.

В частности, она указывает, что патрульные заступают на ночную смену в 19:00, а заканчивают в 7:00, все это время они отрабатывают вызовы на своем участке, а если таковых нет, то просто патрулируют улицы в поисках нарушителей. У экипажа ночной смены есть один час "обеда", когда они могут позволить себе перекусить, но при этом спать им запрещено.

"Работа патрульного эмоционально очень утомительна, это обусловлено преимущественным общением с определенной категорией граждан и постоянным риском для жизни и здоровья. Это накладывает на обычную физическую усталость еще и психоэмоциональное истощение", — отметила она.

Журналистка указывает, что ситуацию усугубляет также и то, что из-за многочисленных факторов, многие полицейские попросту увольняются, что уже привело к нехватке кадров. А это приводит к тому, что некоторые патрульные вынуждены заходить на ночную смену после дневной, а иногда даже брать по две ночные кряду.

По ее словам, такая ситуация в конечном итоге может обернуться тем, что в Украине вскоре попросту не останется полиции.

"Очень больно смотреть как рушится, то что имело такую замечательную перспективу", — отметила она.

ДТП во Львове

Как сообщалось ранее, глава патрульной полиции Харькова Алена Стрижак ранее рассказала, что за этот год из рядов патрульных уволилось более сотни человек, а потому на весь город у нее остался 51 экипаж. Она также предупредила, что если все будет идти как шло, то патрульных в Харькове попросту не останется.