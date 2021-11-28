У Львові патрульний заснув за кермом і протаранив чотири автомобілі: йому знайшли логічне виправдання

Проблема може критися у нестачі кадрів та організації нічних змін у поліції.

У Львові поліцейський заснув за кермом та врізався у припарковані автомобілі. Інцидент стався на вулиці Шота Руставелі та попередньо встановлено, що пошкодження зазнали чотири машини.

Проте журналістка Вікторія Балицька вказала на те, що цей випадок може бути індикатором іншої, глибшої проблеми, з якою стикаються не лише львівські правоохоронці, а й поліція в інших містах.

"Він є маркером нікудишньої організації праці в УПП (Управління патрульної поліції, — ред.), зокрема в частині нічних змін. Та й не тільки УПП. У районах підлеглих ГУНП (Головного управління нацполіції, — ред.) така сама ситуація. І загалом по Україні", — написала вона.

Зокрема, вона вказує, що патрульні заступають на нічну зміну о 19:00, а закінчують о 7:00, весь цей час вони відпрацьовують виклики на своїй ділянці, а якщо таких немає, просто патрулюють вулиці в пошуках порушників. Екіпаж нічної зміни має одну годину "обіду", коли вони можуть дозволити собі перекусити, але при цьому спати їм заборонено.

"Робота патрульного емоційно дуже виснажлива, це зумовлено переважним спілкуванням з певною категорією громадян та постійним ризиком для життя та здоров'я. Це накладає на звичайну фізичну втому ще й психоемоційне виснаження", — зазначила вона.

Журналістка вказує, що ситуацію посилює також і те, що через численні чинники багато поліцейських просто звільняються, що вже призвело до нестачі кадрів. А це призводить до того, що деякі патрульні змушені заходити на нічну зміну після денної, а іноді навіть брати по дві нічні поспіль.

За її словами, така ситуація зрештою може обернутися тим, що в Україні незабаром просто не залишиться поліції.

"Дуже боляче дивитися як руйнується, те, що мало таку чудову перспективу", — зазначила вона.

ДТП у Львові

Як повідомлялося раніше, голова патрульної поліції Харкова Олена Стрижак раніше розповіла, що за цей рік із лав патрульних звільнилося більше сотні людей, а тому на все місто у неї залишився 51 екіпаж. Вона також попередила, що якщо все йтиме як йшло, то патрульних у Харкові просто не залишиться.