Во Львове наркоман с ножом напал на женщину и покусал ее (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 14
Парня забрали в специальное медучреждение, а девушку госпитализировали
Во Львове неадекватный парень напал на свою сожительницу с ножом: помимо ушибов, на ее руках нашли множество укусов.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области, инцидент произошел 16 декабря в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного на улице Комарова.
По прибытию на место правоохранители через окно увидели, как парень избивает девушку, а та кричит и умоляет о помощи. Попасть в квартиру сразу копам не удалось, ведь дверь была закрыта изнутри, а на окнах были решетки. В какой-то момент девушке все же удалось выбить из рук нападавшего нож и быстро открыть входную дверь.
Патрульные оперативно задержали правонарушителя, а пострадавшую госпитализировали.
Во время обыска в квартире были обнаружены вещества, похожие на наркотические, а впоследствии и сам 23-летний задержанный признался, что он наркоман.
Мужчину доставили на лечение в специализированное медицинское учреждение.
Ранее "Телеграф" сообщал, как во Львове неадекват напал на свою беременную жену и забил до смерти всем, что попадалось под руки. В ход шли табурет, нож и даже топор.
- Дата публикации
-
- Категория
-