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У Львові наркоман із ножем напав на жінку та покусав її (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Львів’янин напав на жінку
Львів’янин напав на жінку

Хлопця забрали до спеціальної медустанови, а дівчину госпіталізували

У Львові неадекватний хлопець напав на свою співмешканку з ножем: крім забитих місць, на її руках знайшли безліч укусів.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області, інцидент стався 16 грудня в одній із квартир багатоповерхового будинку, розташованого на вулиці Комарова.

Після прибуття на місце правоохоронці через вікно побачили, як хлопець б`є дівчину, а та кричить і благає про допомогу. Потрапити у квартиру відразу копам не вдалося, адже двері були зачинені зсередини, а на вікнах були ґрати. Якоїсь миті дівчині все ж таки вдалося вибити з рук нападника ніж і швидко відкрити вхідні двері.

Патрульні оперативно затримали правопорушника, а постраждалу госпіталізували.

Постраждала львів`янка
Постраждала львів`янка

Під час обшуку у квартирі було виявлено речовини, схожі на наркотичні, а згодом і сам 23-річний затриманий зізнався, що він наркоман.

Чоловіка доправили на лікування до спеціалізованого медичного закладу.

Львів’янин, який напав на співмешканку
Львів’янин, який напав на співмешканку

Раніше Телеграф повідомляв, як у Львові неадекват напав на свою вагітну дружину і забив до смерті всім, що траплялося під руки. У хід йшли табурет, ніж і навіть сокира.

Теги:
#Львів #Напад #Наркоман #Укус #Жінка
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