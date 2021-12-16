У хід пішла сокира, ніж та табурет: на Львівщині чоловік жорстоко розправився із вагітною дружиною

За скоєне чоловік може все життя провести за ґратами.

На Львівщині 40-річний чоловік у ході побутового конфлікту вбив свою вагітну дружину.

Про це повідомляє пресслужба місцевої прокуратури.

Зазначається, що інцидент стався 10 грудня в одному із сіл Самбірського району. Невідомо, що стало причиною скандалу, але очевидно чоловіка це вкрай розлютило, адже він бив свою дружину сокирою, ножем і табуретом по голові та тілу.

Від одержаних травм постраждала померла на місці.

Проти чоловіка порушили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство вагітної жінки. З урахуванням обтяжливих обставин йому загрожує ув’язнення терміном від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

На час судового розгляду зловмисника помістили під варту.

Як повідомлялося раніше, на Черкащині чоловік зарізав свою громадянську дружину під час застілля. Йому здалося, що його супутниця випила більше горілки і це розлютило його.

А на Одещині чоловік убив знайому через те, що та нібито "образила його чоловічу гідність".