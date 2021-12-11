Випила більше: чоловік на Черкащині зарізав дружину через горілку (фото 18+)

Зловмисник сам викликав поліцейських.

На Черкащині чоловік із безглуздої причини зарізав свою співмешканку під час застілля.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Пригода сталася 9 грудня у селі Зорівка, що у Золотоніському районі. Пара разом розпивала горілку, коли 40-річному чоловікові здалося, ніби його 49-річна громадянська дружина випила більше "вогненної води", ніж він.

Обурившись тим, що жінка не побажала ділитися алкогольним напоєм, чоловік взяв зі столу ніж і встромив його в голову жертві.

Від одержаних травм жінка померла на місці.

Після скоєного чоловік звернувся до поліцейських та сам зізнався про вбивство.

Наразі його затримали та вручили підозру про скоєння кримінального злочину за першою частиною статті 115 (навмисне вбивство).

Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

На жаль, в Україні алкоголь часто спричиняє конфлікти і нерідко навіть доходить до загибелі людей. Наприклад, на Одещині під час пиятики жінка "образила чоловічу гідність" свого знайомого, за що отримала удар ножем у шию. Від отриманих травм потерпіла померла.

А у Києві чоловік отримав 15 років в’язниці за те, що в стані алкогольного сп’яніння накинувся на малолітнього сина співмешканки з кулаками. Хлопчик пізніше помер у лікарні.