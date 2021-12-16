В ход пошел топор, нож и табурет: на Львовщине мужчина жестоко расправился с беременной женой

За содеянное мужчина может всю оставшуюся жизнь провести за решеткой.

Во Львовской области 40-летний мужчина в ходе бытового конфликта убил свою беременную жену.

Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел 10 декабря в одном из сел Самборского района. Неизвестно, что стало предпосылкой к скандалу, но очевидно мужчину это крайне взбесило, ведь он бил свою супругу топором, ножом и табуретом по голове и телу.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Против мужчины открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве беременной женщины. С учетом отягощающих обстоятельств ему грозит заключение на срок от десяти до пятнадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

На время судебного разбирательства злоумышленника поместили под стражу.

Как сообщалось ранее, в Черкасской области мужчина зарезал свою гражданскую жену во время застолья. Ему показалось, что его спутница выпила больше водки и это привело его в ярость.

А в Одесской области мужчина убил знакомую из-за того, что та якобы "оскорбила его мужское достоинство".