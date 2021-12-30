На Львовщине мина почти 80 лет висела на дереве неподалеку от жилых домов (фото)

Остается лишь догадываться, как снаряд туда попал.

Во Львовской области на расстоянии в паре сотен метров от жилого дома обнаружили мину времен Второй мировой войны. Снаряд долгие годы просто висел на дереве.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС области.

Находку обнаружили в селе Грималовка, что в Золочевском районе. После осмотра места специалисты извлекли 82-мм мину и уничтожили ее на безопасном расстоянии от местных жителей.

Как мина оказалась на дереве неизвестно, но вполне возможно, что она там висела почти восемьдесят лет, о чем может свидетельствовать покрывающий ее слой ржавчины.

В ГСЧС же призывают в случае обнаружения подобных находок не прикасаться к взрывоопасным предметам, не пытаться их разобрать и тем более не бросать их в огонь.

Мина в Грималовке

Грималовка на карте

Как сообщалось ранее в России двое блогеров в жилом районе, неподалеку от оживленной улицы решили "казнить" автомобиль. Один из них забросил внутрь взрывчатку, после чего легковушка буквально взлетела на воздух. Все действо они снимали на камеру, а затем видео было обнародовано в сети.

Местные правоохранители юмор не оценили и теперь блогерам помимо локальной "славы" грозит до 7 лет тюрьмы.