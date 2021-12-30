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На Львівщині міна майже 80 років висіла на дереві неподалік житлових будинків (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Міна за ці роки встигла помітно поіржавіти Новина оновлена 30 грудня 2021, 16:50
Міна за ці роки встигла помітно поіржавіти

Залишається лише здогадуватись, як снаряд туди потрапив.

На Львівщині на відстані за кілька сотень метрів від житлового будинку виявили міну часів Другої світової війни. Снаряд довгі роки просто висів на дереві.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС області.

Знахідку виявили у селі Грималівка, що у Золочівському районі. Після огляду місця фахівці витягли 82 мм міну і знищили її на безпечній відстані від місцевих жителів.

Як міна виявилася на дереві невідомо, але цілком можливо, що вона там висіла майже вісімдесят років, про що може свідчити шар іржі, що її покривав.

У ДСНС же закликають у разі виявлення подібних знахідок не торкатися вибухонебезпечних предметів, не намагатися їх розібрати та тим більше не кидати їх у вогонь.

Міна в Грималівці
Міна в Грималівці
Грималівка на карті
Грималівка на карті

Як повідомлялося раніше в Росії двоє блогерів у житловому районі, неподалік від жвавої вулиці вирішили "стратити" автомобіль. Один з них закинув усередину вибухівку, після чого легковик буквально злетів у повітря. Все дійство вони знімали на камеру, а потім відео було оприлюднено у мережі.

Місцеві правоохоронці гумор не оцінили і тепер блогерам, крім локальної "слави", загрожує до 7 років в’язниці.

Теги:
#Львівська область #Вибух #Міна #ГСЧС
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