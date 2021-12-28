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У Росії стратили "Жигулі" за допомогою динаміту: вибух та наслідки потрапили на відео

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Один з блогерів закинув динаміт у своє авто, за що йому світить в’язниця
Один з блогерів закинув динаміт у своє авто, за що йому світить в’язниця

Люди обурилися вибуху серед білого дня, який влаштували заради хайпу

У Краснодарському краї РФ хулігани серед білого дня підірвали "Жигулі" за допомогою петарди, знімаючи акт вандалізму на відео.

Запис, яким вже зацікавилися місцеві копи, виклали в мережу місцеві Телеграм-канали.

Судячи з відео, ймовірний власник "сімки" — блогер — швидко закинув у своє авто динаміт і втік. Дія відбувалася на жвавій вулиці біля дороги, що обурило людей. Буквально за кілька секунд стався вибух: з авто вилетіли шибки та деякі частини.

Вибух авто у Краснодарському краї

На момент виходу новини місцевим копам вдалося з’ясувати, що до хуліганства причетні двоє місцевих блогерів 32 і 42 років, які хотіли зняти це відео заради популярності в соцмережах. Втім, окрім хайпу, хулігани отримали кримінальне провадження: їм світить до 7 років в’язниці, і обидва поки що перебувають під підпискою про невиїзд з міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американський професійний боєць промоції UFC Джессі Хенрі помер після вибуху покришки, змінюючи шину пожежного авто. Він отримав травму голови і врятувати його не змогли.

Теги:
#Росія #Вибух #Жигулі #Блогери
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