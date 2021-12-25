Боєць ММА загинув після вибуху шини

Нещасний випадок на роботі.

Американський професійний боєць промоушена UFC Джессі Хенрі помер після вибуху покришки, повідомляє MMA Junkie.

Спортсмен працював у пожежній частині, і тоді займався шиною пожежної машини. Раптом покришка вибухнула: американець отримав сильне забиття голови. Він був доставлений до лікарні, де вже не прийшов до тями і помер.

Як стверджують родичі Хенрі, боєць загинув через те, що під час вибуху про його голову вдарився датчик тиску в шині. У спортсмена залишилася дев’ятирічна донька.

28-річний американець Хенрі раніше був військовим, а два роки тому вирішив займатися бойовими мистецтвами. За цей час він встиг провести чотири поєдинки, два з яких закінчилися його перемогами.

На даний момент за місцем роботи триває слідство, щоб розібратися у всіх деталях того, що сталося.

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