Боєць ММА загинув після вибуху шини
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Нещасний випадок на роботі.
Американський професійний боєць промоушена UFC Джессі Хенрі помер після вибуху покришки, повідомляє MMA Junkie.
Спортсмен працював у пожежній частині, і тоді займався шиною пожежної машини. Раптом покришка вибухнула: американець отримав сильне забиття голови. Він був доставлений до лікарні, де вже не прийшов до тями і помер.
Як стверджують родичі Хенрі, боєць загинув через те, що під час вибуху про його голову вдарився датчик тиску в шині. У спортсмена залишилася дев’ятирічна донька.
28-річний американець Хенрі раніше був військовим, а два роки тому вирішив займатися бойовими мистецтвами. За цей час він встиг провести чотири поєдинки, два з яких закінчилися його перемогами.
На даний момент за місцем роботи триває слідство, щоб розібратися у всіх деталях того, що сталося.
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