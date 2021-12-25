Рус

Боєць ММА загинув після вибуху шини

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Джессі Хенрі Новина оновлена 25 грудня 2021, 18:16
Джессі Хенрі

Нещасний випадок на роботі.

Американський професійний боєць промоушена UFC Джессі Хенрі помер після вибуху покришки, повідомляє MMA Junkie.

Спортсмен працював у пожежній частині, і тоді займався шиною пожежної машини. Раптом покришка вибухнула: американець отримав сильне забиття голови. Він був доставлений до лікарні, де вже не прийшов до тями і помер.

Як стверджують родичі Хенрі, боєць загинув через те, що під час вибуху про його голову вдарився датчик тиску в шині. У спортсмена залишилася дев’ятирічна донька.

28-річний американець Хенрі раніше був військовим, а два роки тому вирішив займатися бойовими мистецтвами. За цей час він встиг провести чотири поєдинки, два з яких закінчилися його перемогами.

На даний момент за місцем роботи триває слідство, щоб розібратися у всіх деталях того, що сталося.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Хорватії помер молодий футболіст. Марін Чачич знепритомнів на тренуванні, а причиною смерті 23-річного гравця стала серцева недостатність та великі навантаження.

Теги:
#Загибель #Новини ММА
Зеленський спантеличив українців своїм виглядом
Україна
Зеленський збентежив мережу своїм зовнішнім виглядом під час вітання з Різдвом (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський спантеличив українців своїм виглядом
Зеленський збентежив мережу своїм зовнішнім виглядом під час вітання з Різдвом (відео)
Дата публікації
Категорія
Гайдук переконаний, що Україна не поспішає приймати важливі та очевидні рішення
Хіба це так складно? Віце-адмірал про будівництво баз ВМС в Україні
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
"Ми вигадали Росію": У Зеленського відповіли на випад Путіна про створення України Леніним (відео)
Дата публікації
Категорія
Для вакцинації можна вибрати будь-який із доступних препаратів
Вакцинованих від коронавірусу українців щеплять знову: деталі
Дата публікації
Категорія
Традиції на Різдво 25 грудня
Католицьке Різдво 2021: що суворо заборонено робити цього дня