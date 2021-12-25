Боец ММА погиб после взрыва покрышки

Несчастный случай на работе.

Американский профессиональный боец промоушена UFC Джесси Хенри скончался после взрыва покрышки, сообщает MMA Junkie.

Спортсмен работал в пожарной части, и в то время занимался шиной пожарной машины. Внезапно покрышка взорвалась: американец получил сильный ушиб головы. Он был доставлен в больницу, где уже не пришел в себя и скончался.

Как утверждают родственники Хенри, боец погиб из-за того, что при взрыве об его голову ударился датчик давления в шине. У спортсмена осталась девятилетняя дочь.

28-летний американец Хенри ранее был военным, а два года назад принял решение заниматься боевыми искусствами. За это время он успел провести четыре поединка, два из которых закончились его победами.

На данный момент по месту работы продолжается следствие, чтобы разобраться во всех деталях случившегося.

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