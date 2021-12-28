В России казнили "Жигули" с помощью динамита: взрыв и последствия попали на видео

Люди возмутились взрыву средь бела дня, который устроили ради хайпа

В Краснодарском крае РФ хулиганы средь бела дня взорвали "Жигули" с помощью петарды, снимая акт вандализма на видео.

Запись, которой уже заинтересовались местные копы, выложили в сеть местные Телеграмм-каналы.

Судя по видео, вероятный владелец "семерки" — блогер — быстро забросил в свое авто динамит и убежал. Действие происходило на оживленной улице близ дороги, что возмутило людей. Буквально через несколько секунд произошел взрыв: из авто вылетели стекла и некоторые части.

Взрыв авто в Краснодарском крае

На момент выхода новости местным копам удалось выяснить, что к хулиганству причастны два местных блогера 32 и 42 лет, которые хотели снять данное видео ради популярности в соцсетях. Впрочем, помимо хайпа, хулиганы получили уголовное производство: им светит до 7 лет тюрьмы, и оба пока находятся под подпиской о невыезде из города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американский профессиональный боец промоушена UFC Джесси Хенри скончался после взрыва покрышки, меняя шину пожарного авто. Он получил травму головы, и спасти его не смогли.