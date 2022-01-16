Укр

Спецоперация по спасению кошки во Львове растрогала украинцев (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Спасение котика попало на видео Новость обновлена 16 января 2022, 19:44
Спасение котика попало на видео

Кошка успела надышаться дымом, однако ее вовремя откачали.

Львовские полицейские умилили пользователей сети кадрами спецоперации по спасению котика из горящего здания.

Соответствующее видео было обнародовано пресс-службой Патрульной полиции.

Отмечается, что на днях в городе произошел пожар в одном из домов на улице Юрия Липы. Для эвакуации граждан к месту прибыли патрульные Владимир Микиевич и Мария Алешина.

Во время тушения пожара спасателями, Микиевич еще раз пробежался по этажам, чтобы проверить, не остались ли внутри люди. Вместо этого он обнаружил в одной из горящих квартир бессознательную кошку, которую и передал напарнице.

Во время происшествия никто не пострадал, а Алешина быстро привела кошку в сознание. Животное надышалось продуктами горения, а потому по просьбе хозяйки его доставили к ветеринарам.

Известно, что котейка по имени Мика выжила и идет на поправку.

Кот Мика
Кот Мика

Стоит отметить, что эта история привела в восторг местных жителей.

Как сообщалось ранее, недавно в Днепре хозяева не заметили, как котейка залез в стиральную машинку и устроили ему "экстремальное купание". К счастью, для животного это все обошлось испугом и визитом к ветеринару.

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#Львов #Полиция #Кот
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