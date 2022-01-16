Спецоперация по спасению кошки во Львове растрогала украинцев (видео)
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Кошка успела надышаться дымом, однако ее вовремя откачали.
Львовские полицейские умилили пользователей сети кадрами спецоперации по спасению котика из горящего здания.
Соответствующее видео было обнародовано пресс-службой Патрульной полиции.
Отмечается, что на днях в городе произошел пожар в одном из домов на улице Юрия Липы. Для эвакуации граждан к месту прибыли патрульные Владимир Микиевич и Мария Алешина.
Во время тушения пожара спасателями, Микиевич еще раз пробежался по этажам, чтобы проверить, не остались ли внутри люди. Вместо этого он обнаружил в одной из горящих квартир бессознательную кошку, которую и передал напарнице.
Во время происшествия никто не пострадал, а Алешина быстро привела кошку в сознание. Животное надышалось продуктами горения, а потому по просьбе хозяйки его доставили к ветеринарам.
Известно, что котейка по имени Мика выжила и идет на поправку.
Стоит отметить, что эта история привела в восторг местных жителей.
Как сообщалось ранее, недавно в Днепре хозяева не заметили, как котейка залез в стиральную машинку и устроили ему "экстремальное купание". К счастью, для животного это все обошлось испугом и визитом к ветеринару.
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