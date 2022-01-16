Спецоперація з порятунку кішки у Львові зворушила українців (відео)

Кішка встигла надихатися димом, але її вчасно відкачали.

Львівські поліцейські зворушили користувачів мережі кадрами спецоперації з порятунку котика з палаючої будівлі.

Відповідне відео оприлюднили пресслужба Патрульної поліції.

Зазначається, що днями у місті сталася пожежа в одному із будинків на вулиці Юрія Липи. Для евакуації громадян до місця прибули патрульні Володимир Микієвич та Марія Альошина.

Під час гасіння пожежі рятувальниками Микієвич ще раз пробігся поверхами, щоб перевірити, чи не залишилися всередині люди. Натомість він виявив в одній із палаючих квартир кішку без свідомості, яку і передав напарниці.

Під час події ніхто не постраждав, а Альошина швидко привела кішку до тями. Тварина надихалася продуктами горіння, тому на прохання господині її доставили до ветеринарів.

Відомо, що котик по імені Міка вижив і йде на виправлення.

Кіт Міка

Варто зазначити, що ця історія викликала захоплення місцевих жителів.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Дніпрі господарі не помітили, як котик заліз у пральну машинку та влаштували йому "екстремальне купання". На щастя, для тварини це все обійшлося переляком та візитом до ветеринара.