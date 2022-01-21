На спор проглотил ручку: во Львове медики два часа спасали жизнь парню (фото)

Прежде чем обратиться за помощью, пациент четыре дня мучился от боли

Последствия новогодних праздников продолжают "аукаться" многим украинцам. Так, во Львовской области 26-летний парень во время застолья съел ручку после спора с друзьями. Разумеется, проглоченная канцелярия не смогла выйти самостоятельно, поэтому пришлось вмешаться врачам.

Подробности сообщило издание Zahid.Net.

Известно, что в медицинское учреждение житель Пустомытовщины попал уже 4 января. Во время обследования он признался врачам, что под действием алкоголя решил поучаствовать с друзьями в глупом споре. Парень пытался доказать, что с легкостью может проглотить ручку. Это он, собственно и сделал, однако тем самым навредил внутренним органам.

По словам львовского хирурга Гната Герича, канцелярский предмет встал поперек желудка. В больницу парень обратился уже после того, как ручка "пробила" обе стенки органа, из-за чего в организм проникла инфекция.

Извлеченая из желудка ручка

Сообщается, что хирургическое вмешательство заняло около двух часов. Дополнительных проблем добавило то, что пациенту раньше уже делали операции на желудке.

Впрочем, завершилось все благополучно. После дополнительных обследований у психиатра незадачливого поедателя ручек отпустили домой — он был выписан накануне Крещения.

Напомним, что схожая ситуация произошла в православный Сочельник на Херсонщине. Как писал "Телеграф", во время семейного ужина 21-летняя жительница Новой Каховки случайно проглотила кусок ножа, который не заметила в еде. Металлический "осколок" застрял посреди гортани.