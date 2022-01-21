На спор проглотил ручку: во Львове медики два часа спасали жизнь парню (фото)
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Прежде чем обратиться за помощью, пациент четыре дня мучился от боли
Последствия новогодних праздников продолжают "аукаться" многим украинцам. Так, во Львовской области 26-летний парень во время застолья съел ручку после спора с друзьями. Разумеется, проглоченная канцелярия не смогла выйти самостоятельно, поэтому пришлось вмешаться врачам.
Подробности сообщило издание Zahid.Net.
Известно, что в медицинское учреждение житель Пустомытовщины попал уже 4 января. Во время обследования он признался врачам, что под действием алкоголя решил поучаствовать с друзьями в глупом споре. Парень пытался доказать, что с легкостью может проглотить ручку. Это он, собственно и сделал, однако тем самым навредил внутренним органам.
По словам львовского хирурга Гната Герича, канцелярский предмет встал поперек желудка. В больницу парень обратился уже после того, как ручка "пробила" обе стенки органа, из-за чего в организм проникла инфекция.
Сообщается, что хирургическое вмешательство заняло около двух часов. Дополнительных проблем добавило то, что пациенту раньше уже делали операции на желудке.
Впрочем, завершилось все благополучно. После дополнительных обследований у психиатра незадачливого поедателя ручек отпустили домой — он был выписан накануне Крещения.
Напомним, что схожая ситуация произошла в православный Сочельник на Херсонщине. Как писал "Телеграф", во время семейного ужина 21-летняя жительница Новой Каховки случайно проглотила кусок ножа, который не заметила в еде. Металлический "осколок" застрял посреди гортани.