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На спір проковтнув ручку: у Львові медики дві години рятували життя хлопцеві (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Хірурги провели в операційній понад дві години
Хірурги провели в операційній понад дві години

Перш ніж звернутися за допомогою, пацієнт чотири дні мучився від болю

Наслідки новорічних свят продовжують "аукатися" багатьом українцям. Так, у Львівській області 26-річний хлопець під час застілля з’їв ручку після суперечки з друзями. Звісно, проковтнута канцелярія не змогла вийти самостійно, тому довелося втрутитися лікарям.

Подробиці повідомило видання Zahid.Net.

Відомо, що до медичного закладу мешканець Пустомитівщини потрапив уже 4 січня. Під час обстеження він зізнався лікарям, що під дією алкоголю вирішив посперечатися із друзями. Хлопець намагався довести, що легко може проковтнути ручку. Це він, власне, і зробив, водночас пошкодивши внутрішні органи.

За словами львівського хірурга Гната Герича, канцелярський предмет став поперек шлунка. У лікарню хлопець звернувся вже після того, як ручка "пробила" обидві стінки органу, через що в організм проникла інфекція.

Витягнута зі шлунка ручка
Витягнута зі шлунка ручка

Повідомляється, що хірургічне втручання тривало близько двох годин. Проблем додало й те, що раніше пацієнтові робили операції на шлунку.

Втім, завершилося все благополучно. Після додаткових обстежень у психіатра невдалого їдця ручок відпустили додому — його виписали напередодні Водохреща.

Нагадаємо, що схожа ситуація сталася на православний Святвечір у Херсонській області. Як писав "Телеграф", під час сімейної вечері 21-річна мешканка Нової Каховки випадково проковтнула шматок ножа, який не помітила у їжі. Металевий "уламок" застряг посеред гортані.

Теги:
#Львівська область #Львів #Хірург #Операція #Курйоз #Ручка
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