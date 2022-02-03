Под Львовом столкнулись маршрутка и Skoda: есть погибший и много пострадавших (фото, видео)

Пострадали также и пассажиры автобуса.

На Львовщине в селе Рясное-Русское столкнулись легковушка Skoda и пассажирский автобус. На месте погиб один человек, еще шестеро пострадали.

Об этом сообщает местное издание "Варта 1".

Село находится в пригороде Львова, приблизительно в 10 км. Авария произошла приблизительно в 8:10 утра.

Место ДТП на карте

Рясное-Русское на карте

Погибший был за рулем легкового авто. Тело мужчины зажало искореженными конструкциями автомобиля, его деблокируют сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Кто он — еще не установлено. В львовскую "неотложку" с травмами доставили шестерых пассажиров маршрутки. У двух из них — травмы средней тяжести. По предварительным данным — у обоих закрытая черепно-мозговая травма, у одного сотрясение мозга и гематома глаза, а у второго сломан нос. Еще четверо получили легкие травмы.

Авария возле Львова

Пригородный автобус был с одиннадцатью пассажирами и двигался по маршруту "Львов-Зелив". После аварии их осматривали медики.

Ранее "Телеграф" писал про ДТП возле Ровно. Там столкнулись груженый грузовик и поезд. Авария произошла на железнодорожном переезде. Серьезно пострадал машинист.