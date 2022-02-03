Під Львовом зіткнулися маршрутка та Skoda: є загиблий та багато постраждалих (фото, відео)

У постраждалих травми різного ступеня тяжкості.

На Львівщині в селі Рясне-Руське зіткнулися легковик Skoda та пасажирський автобус. На місці загинула одна людина, ще шестеро постраждали.

Про це повідомляє місцеве видання "Варта 1".

Село знаходиться у передмісті Львова, приблизно за 10 км. Аварія сталася приблизно о 8:10 ранку.

Місце ДТП на карті

Рясне-Руське на карті

Загиблий був за кермом легкового авто. Тіло чоловіка 1983 року народження затиснуло конструкціями автомобіля, його деблокували співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій. До львівської лікарні невідкладної допомоги з травмами доставили шістьох пасажирів маршрутки. У двох із них — травми середньої тяжкості. За попередніми даними, у обох закрита черепно-мозкова травма, у одного струс мозку та гематома ока, а у другого зламаний ніс. Ще четверо дістали легкі травми.

Аварія біля Львова

Приміський автобус був з одинадцятьма пасажирами та рухався за маршрутом "Львів-Зелів". Після аварії їх оглядали медики.

Раніше "Телеграф" писав про ДТП біля Рівного. Там зіткнулися навантажена вантажівка та поїзд. Аварія сталась на залізничному переїзді. Серйозно постраждав машиніст.