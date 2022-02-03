Під Рівному зіткнулися фура та потяг: машиніста важко поранено (фото, відео)
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Постраждалий є уродженцем Київської області
У ніч на 3 лютого в Дубно на Рівненщині сталася серйозна аварія за участю поїзда та вантажної фури. Внаслідок зіткнення машиніст складу отримав серйозні травми.
Перші подробиці повідомили у Facebook-спільноті "Типове Дубно", а пізніше інформацію підтвердили і в ДСНС області.
Інцидент стався близько першої години ночі по вулиці Мостова.
Пасажирський поїзд "Київ – Івано-Франківськ", перетинаючи залізничний переїзд, врізався у фуру, завантажену різними продуктами.
За інформацією рятувальників, загиблих внаслідок зіткнення немає. Проте серйозні травми отримав 28-річний машиніст поїзда — практично вся сила удару припала на його кабіну.
Співробітникам ДСНС довелося докласти зусиль, щоб дістати потерпілого. Наразі він перебуває у Дубненській лікарні, за його життя борються медики.
Згідно з інформацією у соцмережах, у поїзді також було пошкоджено сходи та окремі елементи під деякими з вагонів. Кабіна водія локомотива розбита повністю.
Також розбитий і причіп фури — на місці події було розкидано контейнери з продуктами. Інформації про постраждалих із машини немає.
Нагадаємо, що раніше схожий інцидент стався і на Київщині. Як писав "Телеграф", на залізничному переїзді в Бучі пізно вночі поїзд в’їхав у пасажирський автобус, водій авто отримав травми.
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