Укр

Под Ровно столкнулись фура и поезд: машинист тяжело ранен (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Инцидент произошел на железнодорожном переезде Новость обновлена 03 февраля 2022, 09:33
Инцидент произошел на железнодорожном переезде

Пострадавший является уроженцем Киевской области

В ночь на 3 февраля в Дубно Ровенской области произошла серьезная авария при участии поезда и грузовой фуры. В результате столкновения машинист состава получил серьезные травмы.

Первые подробности сообщили в Facebook-сообществе "Типичное Дубно", а позже информацию подтвердили и в ГСЧС области.

Инцидент произошел около часа ночи по улице Мостовая.

Инцидент произошел на улице Мостовой
Инцидент произошел на улице Мостовой

Пассажирский поезд "Киев – Ивано-Франковск", пересекая железнодорожный переезд, врезался в фуру, груженую различными продуктами.

Продукты рассыпались по всей дороге
Продукты рассыпались по всей дороге

Согласно информации спасателей, погибших в результате столкновения нет. Однако серьезные травмы получил 28-летний машинист поезда — практически вся сила удара пришлась на его кабину.

Спасатели несли раненого на носилках
Спасатели несли раненого на носилках

Сотрудникам ГСЧС пришлось повозиться, чтобы достать пострадавшего. Сейчас он находится в Дубненской больнице, за его жизнь борются медики.

Видео с места происшествия

Согласно информации в соцсетях, в поезде также были повреждены ступеньки и отдельные элементы под некоторыми из вагонов. Кабина водителя локомотива разбита полностью.

Переезд был блокирован из-за ДТП
Переезд был блокирован из-за ДТП

Также был раскурочен прицеп фуры — на месте происшествия были разбросаны контейнеры с продуктами. Информации о пострадавших из машины нет.

Напомним, что ранее похожий инцидент произошел и в Киевской области. Как писал "Телеграф", на железнодорожном переезде в Буче поздней ночью поезд въехал в пассажирский автобус, водитель авто получил травмы.

Теги:
#ДТП #Ровенская область #Авария #Поезд #Грузовик #Пострадавший #Дубно
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