Под Ровно столкнулись фура и поезд: машинист тяжело ранен (фото, видео)
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Пострадавший является уроженцем Киевской области
В ночь на 3 февраля в Дубно Ровенской области произошла серьезная авария при участии поезда и грузовой фуры. В результате столкновения машинист состава получил серьезные травмы.
Первые подробности сообщили в Facebook-сообществе "Типичное Дубно", а позже информацию подтвердили и в ГСЧС области.
Инцидент произошел около часа ночи по улице Мостовая.
Пассажирский поезд "Киев – Ивано-Франковск", пересекая железнодорожный переезд, врезался в фуру, груженую различными продуктами.
Согласно информации спасателей, погибших в результате столкновения нет. Однако серьезные травмы получил 28-летний машинист поезда — практически вся сила удара пришлась на его кабину.
Сотрудникам ГСЧС пришлось повозиться, чтобы достать пострадавшего. Сейчас он находится в Дубненской больнице, за его жизнь борются медики.
Согласно информации в соцсетях, в поезде также были повреждены ступеньки и отдельные элементы под некоторыми из вагонов. Кабина водителя локомотива разбита полностью.
Также был раскурочен прицеп фуры — на месте происшествия были разбросаны контейнеры с продуктами. Информации о пострадавших из машины нет.
Напомним, что ранее похожий инцидент произошел и в Киевской области. Как писал "Телеграф", на железнодорожном переезде в Буче поздней ночью поезд въехал в пассажирский автобус, водитель авто получил травмы.
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