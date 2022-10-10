Ракетные удары по Львову: проблемы со светом и водой, не работает треть светофоров

Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ

В результате массированного ракетного удара по Львову в городе наблюдаются проблемы с водой и электричеством. Об этом написал мэр города Андрей Садовый в своем телеграмм-канале:

"Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому сейчас горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы возобновить водоснабжение в городе".

По его словам, часть города осталась без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регуляторы.

"Будем оперативно сообщать о дальнейших обновлениях. До завершения тревоги оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и родных!", — добавил он.