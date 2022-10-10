Ракетні удари по Львову: проблеми зі світлом та водою, не працює третина світлофорів

Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ

В результаті масованого ракетного удару по Львову у місті спостерігаються проблеми з водою та електрикою. Про це написав мер міста Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі:

"Зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури у Львові. Відповідні служби виїхали на місце. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому на разі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста".

За його словами, частина міста залишилась без електроенергії. Не працює третина світлофорів. Після завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.

"Будемо оперативно повідомляти про подальші оновлення. До завершення тривоги залишайтесь в укриттях! Бережіть себе та рідних!", — додав він.