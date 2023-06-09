Куда смотрел Садовой? Во Львове во время войны уничтожили десяток бомбоубежищ

Трагедия, произошедшая в Киеве 1 июня и повлекшая гибель трех человек, показала весь ужас ситуации с бомбоубежищами в стране на втором году полномасштабной войны. Но если в столице укрытие хотя бы было, пусть и закрытое, то вот во Львове "благодаря" городским властям во главе с мэром Андреем Садовым этих бомбоубежищ может просто не быть.

Издание Lviv.media сообщает, что за последние несколько лет городские власти, депутаты и председатель Андрей Садовой фактически уничтожили около десяти бомбоубежищ, которые были на промышленных предприятиях города и могли вместить не одну тысячу человек.

Так, на улице Рудненской, 8 на территории Львовского молочного завода в 70-х годах построили подземное хранилище на триста мест, что должно было выдержать мощную взрывную волну и в случае ядерного удара уменьшить дозу радиации в две тысячи раз. Но хранилище не выдержало приватизации и сделок городских властей.

Так, после банкротства территорию молокозавода решили застроить жилыми домами, на что в 2018-м году дает полный карт-бланш, сначала выводя землю из категории промышленной зоны на зону жилищного застройки, а впоследствии утверждает молокозаводу градостроительные условия и ограничения.

Дальше – больше. В 2020 году Львовский исполком просто списывает 4 защитных сооружения, в том числе бомбоубежище молокозавода из-за "невозможности и нецелесообразности содержания во время новой застройки", что позволяет передать его в частные руки. В то время само бомбоубежище принадлежало Фонду госимущества, но тот его продает.

Таким образом, фирма, застраивающая Львовский молокозавод, получает право застроить всю его территорию, включая бомбоубежище. Правда, владелец обязуется придать свойства строящегося на его месте бомбоубежища подземному паркингу. Но можно ли сравнивать капитальное бомбоубежище и паркинг? К тому же, строя объект с двумя функциями, нужно и платить дважды.

А значит, как отмечают львовские журналисты, старое бомбоубежище молокозавода было уничтожено, а вот новый, вместе с подземным паркингом, построен так и не был. Во всяком случае, на карте укрытий Львова ни одного хранилища, даже с функциями паркинга, нет.

В общем, как подсчитали в Lviv.media, по подобной или похожей схеме город остался примерно без 10 бомбоубежищ, на месте которых построили совсем другие объекты, которые, вероятно, нужны в мирное время, но не спасут жизнь горожан во время войны.

В Киеве четыре человека, причастных к закрытому бомбоубежищу, уже получили подозрения от полиции, а что делать с теми, кто уничтожил 10 таких укрытий во Львове?