Трагедия возле бомбоубежища в Киеве: ответственным вручили подозрения (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 537
Подозрение получили четыре человека
Сотрудники полиции сообщили о подозрении четырем фигурантам дела о гибели людей из-за закрытого бомбоубежища в Киеве.
Как информирует пресс-служба полиции, подозреваемым инкриминируют служебную халатность и оставление людей в опасности, что привело к их гибели.
Отмечается, что следователи опросили свидетелей и персонал медучреждений, а также нашли ключи, которыми можно было открыть дверь с двух сторон.
"В дальнейшем правоохранители зашли в бомбоубежище и убедились, что входная дверь действительно была закрыта", — говорится в сообщении.
В дальнейшем представители полиции задержали первую заместительницу Деснянской РГА, директора больницы, заместителя директора по техническим вопросам и охранника медицинского учреждения.
Как сообщалось ранее, в результате атаки на Киев в ночь на 1 июня трое человек погибли из-за того, что убежище было закрыто и они не смогли укрыться от падающих обломков.
После этого президент Украины пообещал дать "твердую реакцию" и наказать виновных.
В свою очередь городской глава отметил, что ответственность за состояния бомбоубежищ несут главы районных администраций, которые назначаются Офисом президента.