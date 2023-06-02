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Трагедия возле бомбоубежища в Киеве: ответственным вручили подозрения (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Больница, возле которой погибли люди
Больница, возле которой погибли люди

Подозрение получили четыре человека

Сотрудники полиции сообщили о подозрении четырем фигурантам дела о гибели людей из-за закрытого бомбоубежища в Киеве.

Как информирует пресс-служба полиции, подозреваемым инкриминируют служебную халатность и оставление людей в опасности, что привело к их гибели.

Отмечается, что следователи опросили свидетелей и персонал медучреждений, а также нашли ключи, которыми можно было открыть дверь с двух сторон.

"В дальнейшем правоохранители зашли в бомбоубежище и убедились, что входная дверь действительно была закрыта", — говорится в сообщении.

В дальнейшем представители полиции задержали первую заместительницу Деснянской РГА, директора больницы, заместителя директора по техническим вопросам и охранника медицинского учреждения.

Как сообщалось ранее, в результате атаки на Киев в ночь на 1 июня трое человек погибли из-за того, что убежище было закрыто и они не смогли укрыться от падающих обломков.

После этого президент Украины пообещал дать "твердую реакцию" и наказать виновных.

В свою очередь городской глава отметил, что ответственность за состояния бомбоубежищ несут главы районных администраций, которые назначаются Офисом президента.

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#Киев #Обстрел #Бомбоубежище