Куди дивився Садовий? У Львові під час війни знищили десяток бомбосховищ

Трагедія, що сталася у Києві 1 червня і призвела до загибелі трьох осіб, показала увесь жах ситуації із бомбосховищами у країні на другому році повномасштабної війни. Але якщо у столиці схованка хоча б була, нехай і закрита, то от у Львові "завдяки" міській владі на чолі з мером Андрієм Садовим цих бомбосховищ може просто не бути.

Видання Lviv.media повідомляє, що за останні кілька років міська влада, депутати та голова Андрій Садовий фактично знищили близько десяти бомбосховищ, котрі були на промислових підприємствах міста та могли вмістити не одну тисячу людей.

Так, на вулиці Рудненській, 8 на території Львівського молочного заводу у 70-х роках побудували підземне сховище на триста місць, що мало витримати потужну вибухову хвилю та у випадку ядерного удару зменшити дозу радіації у дві тисячі разів. Але сховище не витримало приватизації та оборудок міської влади.

Так, після банкрутства територію молокозаводу вирішили забудувати житловими будинками, на що у 2018-у році дає повний карт-бланш, спочатку виводячи землю з категорії промислової зони на зону житлової заукбудови, а згодом затверджує молокозаводу містобудівні умови і обмеження.

Далі — більше. У 2020-у році Львівський виконком просто списує 4 захисні споруди, у тому числі бомбосховище молокозаводу через "неможливість та недоцільність утримання під час нової забудови", що дозволяє передати його у приватні руки. На той час саме бомбосховище належало Фонду держмайна, але той його продає.

Таким чином фірма, що забудовує Львівський молокозавод, отримує право забудувати усю його територію, включаючи бомбосховище. Щоправда, власник зобов'язується надати властивості бомбосховища підземному паркінгу, що будується на його місці. Але чи можна порівнювати капітальне бомбосховище та паркінг? До того ж, будуючи об’єкт із двома функціями треба і платити двічі.

А отже, як відмічають львівські журналісти, старе бомбосховище молокозаводу було знищене, а от нового, разом із підземним паркінгом, побудовано так і не було. В усякому разі, на карті укриттів Львова жодного сховища, навіть із функціями паркінгу, немає.

Загалом, як підрахували у Lviv.media, за подібною чи то схожою схемою місто лишилося приблизно 10 бомбосховищ, на місці яких побудували зовсім інші об'єкти, котрі мабуть потрібні у мирний час, але не врятують життя містян під час війни.

У Києві чотири особи, що були причетні до закритого бомбосховища, вже отримали підозри від поліції, а що робити з тими хто знищив 10 таких сховищ у Львові?