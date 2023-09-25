Самый юный донор Украины спасла жизнь 5-летней девочки: подробности уникальной операции

Юная пациентка уже идет на поправку

Во Львове врачи успешно пересадили почку 5-летней девочке. Уникальной ситуацию делает то, что донором стала 9-месячная девочка, которая стала самым маленьким донором в Украине.

Как информирует Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, 5-летняя Снежана с 2018 года проходит лечение от почечной недостаточности, а врачи диагностировали у нее гемолитико-уремический синдром.

"Это заболевание, сопровождающееся снижением гемоглобина, тромбоцитов, постоянной диареей, перманентной лихорадкой. В результате изменений в организме в почках образуются небольшие тромбы, блокирующие работу почек, и соответственно они перестают работать", — рассказал детский нефролог Центра Роман Андруневич.

Девочка находилась на постоянном лечении с 11-месячного возраста, а единственным шансом на спасение была трансплантация почки.

Такой шанс ей предоставили родители 9-месячной девочки, которая умерла из-за тяжелой болезни печени. После получения согласия, почку оперативно привезли из Киева во Львов.

"Оперативное вмешательство имело свои особенности из-за возраста и веса обоих детей. Однако операция прошла успешно, почка заработала на операционном столе", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове девятилетнему мальчику успешно удалили раковую опухоль почки размером 25 сантиметров. Она уже успела дать метастазы в легкие, одно из них совсем не работало, а другое — только на 50%. К счастью, лечение проходит успешно.