Наймолодший донор України врятувала життя 5-річної дівчинки: подробиці унікальної операції

Юна пацієнтка вже йде на виправлення

У Львові лікарі успішно пересадили нирку 5-річній дівчинці. Унікальною ситуацією робить те, що донором стала 9-місячна дівчинка, яка стала найменшим донором в Україні.

Як повідомляє Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, 5-річна Сніжана з 2018 року проходить лікування від ниркової недостатності, а лікарі діагностували у неї гемолітико-уремічний синдром.

"Це захворювання, яке супроводжується зниженням гемоглобіну, тромбоцитів, постійною діареєю, перманентною гарячкою. Внаслідок змін в організмі у нирках утворюються невеличкі тромби, які блокують роботу нирок, і відповідно вони перестають працювати", — розповів дитячий нефролог Центру Роман Андруневич.

Дівчинка перебувала на постійному лікуванні з 11-місячного віку, а єдиним шансом на порятунок була трансплантація нирки.

Такий шанс їй надали батьки 9-місячної дівчинки, яка померла через тяжку хворобу печінки. Після отримання згоди нирку оперативно привезли з Києва до Львова.

"Оперативне втручання мало свої особливості через вік і вагу обох дітей. Однак операція пройшла успішно, нирка запрацювала на операційному столі", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові дев’ятирічному хлопчику успішно видалили ракову пухлину нирки розміром 25 сантиметрів. Вона вже встигла дати метастази у легені, одна з них зовсім не працювала, а інша — лише на 50%. На щастя, лікування відбувається успішно.