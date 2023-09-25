Наймолодший донор України врятувала життя 5-річної дівчинки: подробиці унікальної операції
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Юна пацієнтка вже йде на виправлення
У Львові лікарі успішно пересадили нирку 5-річній дівчинці. Унікальною ситуацією робить те, що донором стала 9-місячна дівчинка, яка стала найменшим донором в Україні.
Як повідомляє Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, 5-річна Сніжана з 2018 року проходить лікування від ниркової недостатності, а лікарі діагностували у неї гемолітико-уремічний синдром.
"Це захворювання, яке супроводжується зниженням гемоглобіну, тромбоцитів, постійною діареєю, перманентною гарячкою. Внаслідок змін в організмі у нирках утворюються невеличкі тромби, які блокують роботу нирок, і відповідно вони перестають працювати", — розповів дитячий нефролог Центру Роман Андруневич.
Дівчинка перебувала на постійному лікуванні з 11-місячного віку, а єдиним шансом на порятунок була трансплантація нирки.
Такий шанс їй надали батьки 9-місячної дівчинки, яка померла через тяжку хворобу печінки. Після отримання згоди нирку оперативно привезли з Києва до Львова.
"Оперативне втручання мало свої особливості через вік і вагу обох дітей. Однак операція пройшла успішно, нирка запрацювала на операційному столі", — йдеться в повідомленні.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові дев’ятирічному хлопчику успішно видалили ракову пухлину нирки розміром 25 сантиметрів. Вона вже встигла дати метастази у легені, одна з них зовсім не працювала, а інша — лише на 50%. На щастя, лікування відбувається успішно.