Пухлина розміром із м’яч заважала дихати: у Львові дев’ятирічці провели унікальну операцію (фото)

Ще три місяці тому хлопчик почував себе здоровим

У Львові дев’ятирічному хлопчику успішно видалили ракову пухлину нирки розміром 25 сантиметрів. Вона вже встигла дати метастази у легені, одна з них зовсім не працювала, а інша — лише на 50%. На щастя, лікування йде успішно.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Першого медоб’єднання Львова.

"Пухлина нирки розміром із футбольний м’яч заважала дихати 9-річній дитині. Утворення вразило легені та тиснуло на внутрішні органи. Від убивчої пухлини хлопчика звільнили хірурги Лікарні Святого Миколая", — йдеться в повідомленні.

Хлопчик на ім’я Шарбель донедавна був абсолютно здоровий, навчався у школі та займався карате. Проте два місяці тому дитині стало важко дихати. Мама вирішила перевірити у сина рівень насичення крові киснем, показники виявилися надто низькими. Батьки припустили, що це пневмонія та привезли сина до лікарні Святого Миколая.

Шарбель йде на виправлення

При проведенні рентгену легень та КТ, у Шарбеля виявили нефробластому – один із найпоширеніших видів раку нирки у дітей. 25-сантиметрова пухлина тиснула на внутрішні органи і будь-якої миті могла спровокувати ниркову кровотечу. До того ж нефробластома встигла дати метастази у легені. Права була повністю заповнена вторинними пухлинами та не функціонувала. Ліва легеня працювала лише на 50%. Хлопчик був у тяжкому стані, йому терміново призначили хіміотерапію.

Операція пройшла успішно

Пухлина вдалося видалити повністю

Лікарі видалили пухлину розміром 25 см

Понад місяць лікування допомогли більш ніж удвічі знизити розмір пухлини. А легені дитини очистилися від метастазів. На сьомий тиждень перебування Шарбеля у лікарні хірурги провели операцію, яка пройшла успішно. Лікарям вдалося повністю видалити пухлину, тепер хлопчик продовжує лікування хіміотерапією.

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