Пухлина розміром із м’яч заважала дихати: у Львові дев’ятирічці провели унікальну операцію (фото)
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Ще три місяці тому хлопчик почував себе здоровим
У Львові дев’ятирічному хлопчику успішно видалили ракову пухлину нирки розміром 25 сантиметрів. Вона вже встигла дати метастази у легені, одна з них зовсім не працювала, а інша — лише на 50%. На щастя, лікування йде успішно.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Першого медоб’єднання Львова.
"Пухлина нирки розміром із футбольний м’яч заважала дихати 9-річній дитині. Утворення вразило легені та тиснуло на внутрішні органи. Від убивчої пухлини хлопчика звільнили хірурги Лікарні Святого Миколая", — йдеться в повідомленні.
Хлопчик на ім’я Шарбель донедавна був абсолютно здоровий, навчався у школі та займався карате. Проте два місяці тому дитині стало важко дихати. Мама вирішила перевірити у сина рівень насичення крові киснем, показники виявилися надто низькими. Батьки припустили, що це пневмонія та привезли сина до лікарні Святого Миколая.
При проведенні рентгену легень та КТ, у Шарбеля виявили нефробластому – один із найпоширеніших видів раку нирки у дітей. 25-сантиметрова пухлина тиснула на внутрішні органи і будь-якої миті могла спровокувати ниркову кровотечу. До того ж нефробластома встигла дати метастази у легені. Права була повністю заповнена вторинними пухлинами та не функціонувала. Ліва легеня працювала лише на 50%. Хлопчик був у тяжкому стані, йому терміново призначили хіміотерапію.
Понад місяць лікування допомогли більш ніж удвічі знизити розмір пухлини. А легені дитини очистилися від метастазів. На сьомий тиждень перебування Шарбеля у лікарні хірурги провели операцію, яка пройшла успішно. Лікарям вдалося повністю видалити пухлину, тепер хлопчик продовжує лікування хіміотерапією.
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