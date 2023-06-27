Опухоль размером с мяч мешала дышать: во Львове девятилетке провели уникальную операцию (фото)

Еще три месяца назад мальчик чувствовал себя здоровым

Во Львове девятилетнему мальчику успешно удалили раковую опухоль почки размером 25 сантиметров. Она уже успела дать метастазы в легкие, одно из них совсем не работало, а другое — только на 50%. К счастью, лечение проходит успешно.

Об этом сообщается на Facebook-странице Первого медобъединения Львова.

"Опухоль почки размером с футбольный мяч мешала дышать 9-летнему ребенку. Образование поразило легкие и давило на внутренние органы. От убийственной опухоли мальчика освободили хирурги Больницы Святого Николая", — сказано в сообщении.

Мальчик по имени Шарбель до недавнего времени был абсолютно здоров, учился в школе и занимался каратэ. Однако два месяца назад ребенку стало трудно дышать. Мама решила проверить у сына уровень насыщения крови кислородом, показатели оказались слишком низкими. Родители предположили, что это пневмония и привезли сына в больницу Святого Николая.

Шарбель идет на поправку

При проведении рентгена легких и КТ, у Шарбеля обнаружили нефробластому – один из самых распространенных видов рака почки у детей. 25-сантиметровая опухоль давила на внутренние органы и в любой момент могла спровоцировать почечное кровотечение. К тому же нефробластома успела дать метастазы в легкие. Правое было полностью заполнено вторичными опухолями и совсем не функционировало. Левое легкое работало только на 50%. Мальчик был в тяжелом состоянии, ему срочно назначили химиотерапия.

Операция прошла успешно

Опухоль удалось удалить полностью

Врачи удалили опухоль размером 25 см

Более месяца лечения помогли более чем вдвое снизить размеры опухоли. А легкие ребенка очистились от метастазов. На седьмую неделю пребывания Шарбеля в больнице хирурги провели операцию, которая прошла успешно. Врачам удалось полностью удалить опухоль, теперь мальчик продолжает лечение химиотерапией.

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