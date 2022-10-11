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В Одессе пластические хирурги бесплатно спасают пострадавших от войны: история одной женщины

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Лариса Шмалько пострадала во время ракетного обстрела курортной Сергеевки
Лариса Шмалько пострадала во время ракетного обстрела курортной Сергеевки

В клинике принимают пациентов из всех регионов Украины

В первые дни полномасштабного вторжения клиника пластической хирургии в Одессе, где работал пластический хирург Артур Тумбашян, как большинство частных учреждений, закрылась. Но уже через несколько недель врачи возобновили работу, и Артур написал в Facebook, что готов оперировать бесплатно всех, кто пострадал в результате боевых действий. Долго ждать пациентов не пришлось.

- Мы с коллегами собрались, и поняли, что не можем сидеть сложа руки, – говорит Артур. – Чтобы мы победили в этой войне, каждый на своем фронте должен делать все, что может. Мы можем делать пластические операции. А людей, которым они сейчас нужны, к сожалению, с каждым днем все больше. Поэтому я написал в соцсетях, что мы готовы бесплатно принимать всех пострадавших от войны. Мы находимся в Одессе, но пациентов принимаем из всех регионов Украины. И мы рады, что можем быть полезны.

Людям, которые обращаются к Артуру, часто нужна далеко не одна пластическая операция.

— Прямой угрозы их жизни уже нет, ведь после того, как они были травмированы, им оказали первую помощь в ближайшей больнице, — говорит Артур. – Конечно, когда человеку спасают жизнь, речь не идет об эстетике. К нам эти люди попадают уже тогда, когда их состояние позволяет делать пластические операции. И когда они им действительно нужны. К примеру, у одной из моих пациенток Ларисы Шмалько, пострадавшей во время ракетного обстрела россией курортной Сергеевки, все лицо было в осколочных порезах. У бровей был перебит нерв, один из осколков застрял в кости. Мы сделали ей две операции. Затем – длительное лечение, инъекции… Ее лечение продолжается по сей день, на восстановление уйдет минимум год. Но мы уже видим очень хороший результат. Через некоторое время этот результат будет еще лучше — даже оставшиеся рубцы должны стать практически незаметными.

55-летняя Лариса Шмалько признается: после того, как она чудом выжила во время ракетного удара россии по Сергеевке, она поначалу боялась подходить к зеркалу. Боялась встречаться с родными, особенно с маленькой внучкой.

– Когда внучка впервые меня увидела, она очень испугалась, – вспоминает Лариса. — Зрелище было ужасным — все лицо изрезано, повсюду жуткие шрамы. Я говорила внучке, что меня уколол ежик… Я понимала, что чудом осталась жива и должна радоваться. Но не представляла, как с таким лицом жить дальше. Ракетный удар помню до сих пор и, пожалуй, никогда не забуду. Я была дома. Ничто не предвещало беды, как вдруг позвонил сын и закричал, что в сторону моего дома летит ракета. Он крикнул: "Мама, беги!"

Лариса запаниковала. И вместо того, чтобы сразу побежать в укрытие, решила закрыть окна на балконе.

– Я подумала, что нужно закрыть окна, чтобы их не выбило, – вспоминает женщина. – Но успела только прибежать на балкон. Подняла руку, чтобы закрыть окно,– и в этот момент меня обдало горячим воздухом. Услышала взрыв. Полетели осколки стекла… Я упала, меня ослепило. Дальше ничего уже не видела. На ощупь попыталась доползти до входной двери, но не смогла ее найти. Оказывается, двери уже не было.

В тот день, 1 июля, в результате ракетного удара россии по базе отдыха и жилому дому в Сергеевке Белгород-Днестровского района Одесской области погиб 21 человек. Еще 38 получили травмы. Ларису вместе с другими пострадавшими доставили в ближайшую больницу, где ей спасли жизнь.

– Но смотреть на себя в зеркало мне действительно было страшно, – признается Лариса. – Казалось, что от моего лица практически ничего не осталось. Половина лица не двигалась, я даже не могла приподнять бровь. Я боялась, что останусь такой на всю жизнь. Ведь пластические операции – это очень дорого, у меня не было таких денег. Даже не ожидала, что найдутся врачи, которые сделают все совершенно бесплатно.

К Артуру Тумбашяну Лариса попала благодаря волонтерам, которые увидели сообщение пластического хирурга в Facebook. Среди пациентов Артура не только пострадавшая в Сергеевке Лариса. Еще один парень, пострадавший при тех же обстоятельствах, обратился с посеченным лицом, шеей и порезанным сухожилием на руке. Артур с коллегами извлекли несколько осколков из его шеи и лицевого нерва. Сухожилие уже восстановили.

Артур Тумбашян
Артур Тумбашян: "Пациенты, которые думали, что из-за увечья полноценная жизнь закончена, больше не боятся смотреть в зеркало"

– Мы готовы и дальше принимать людей, – говорит Артур. – Администрация клиники взяла на себя материальную базу – обеспечивает оборудование, палаты и т. д. Я, как хирург, оперирую. Делать операции пострадавшим в результате боевых действий людям удается за счет того, что клиника работает и принимает также пациентов, которые делают эстетические операции, например, увеличение губ, груди или ринопластику. Эти операции, как понятно, стоят дорого. И благодаря им у нас сейчас есть возможность бесплатно помогать тем, кому это необходимо.

Сам Артур Тумбашян родом из Николаева. В родном городе работал пластическим хирургом до 2021 года. Год назад вместе с молодой женой переехал в Одессу. В феврале 2022-го, как раз, когда началось полномасштабное вторжение россии, у супругов родился ребенок.

В настоящее время семья Артура остается вместе с ним в Одессе.

– Когда видишь результат своей работы, появляются силы и желание делать еще больше, – говорит Артур. — Пациенты, которые думали, что из-за увечья полноценная жизнь закончена, больше не боятся смотреть в зеркало и снова радуются своему отражению. Очень надеюсь, что нам удастся помочь как можно большему числу людей.

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#Одесса #Война #Ранения #Пластический хирург