По тревоге никто не вышел: появились подробности кошмарной атаки по Одесщине

У людей было около 10 минут, чтобы спасти свою жизнь, но они не воспользовались шансом

Большое количество жертв в разбомбленной россиянами девятиэтажке в поселке Сергеевка Одесской области объясняется тем, что ее жители проигнорировали сигнал воздушной тревоги. По последним данным, число погибших от попадания по дому увеличилось до 21 человека, 37 получили ранения. Среди погибших есть один ребенок.

О том, что жители не стали прятаться в укрытии, а остались спать дома, рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УНИАН. По словам Енина, у людей было 8-10 минут от объявления тревоги и до момента попадания, чтобы покинуть свои дома и перейти в безопасное место. Но этого никто не сделал. "Я хорошо понимаю, как трудно просыпаться ночью, но бывают случаи, когда именно бдительность позволяет сохранить жизнь", — сказал замглавы МВД. Украинцев регулярно призывают не привыкать к войне и прятаться во время воздушных тревог.

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Напомним, атака на Сергеевку произошла в ночь на 1 июля. Всего в поселок попали три ракеты: одна в жилой дом, две другие – в базы отдыха. Нападение совершили самолеты российской стратегической авиации из воздушного пространству над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в санаторий, который находится в собственности Молдовы, но отдыхающих в нем не было, ведь заведение приостановило работу из-за пандемии коронавируса.