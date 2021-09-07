Укр

В Израиле впервые провели уникальную операцию с сиамскими близнецами (видео)

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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В Израиле провели уникальную операцию по разделению годовалых близнецов Новость обновлена 06 сентября 2021, 13:21
В Израиле провели уникальную операцию по разделению годовалых близнецов

Девочки уже дышат и едят сами по себе

В Израиле медики провели 12-часовую операцию по разделению годовалых девочек-близнецов, которые родились сросшимися на затылке. Малышки впервые с момента рождения увидели друг друга.

Об этом сообщает BBC News.

Редкую операцию осуществили на прошлой неделе в медицинском центре Сорока в городе Беэр-Шева. Известно, что подготовка к ней длилась несколько месяцев. 

Перед операцией девочкам вставляли в голову специальные мешки с воздухом, которые растягивали кожу. Сама операция включала пересадку скальпа, а кожу использовали для того, чтобы запечатать череп после реконструкции.

По информации медиков, которые проводили сложнейшую операцию, девочки дышат и едят сами по себе. В дальнейшем они смогут вести вполне нормальный образ жизни.

"Подготовка также включала создание трехмерной модели близнецов в виртуальной реальности. К нашей радости, все прошло, как мы и надеялись", — рассказал Микки Гидеон, главный нейрохирург Сороки.

Стоит отметить, что операция такого уровня проводилась в мире всего 20 раз. В Израиле ее провели впервые, задействовав десятки как местных специалистов, так и зарубежных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Папе Римскому тайно сделали операцию на кишечнике.

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