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В Ізраїлі вперше провели унікальну операцію з сіамськими близнюками (відео)

Автор
А. Дворовенко
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В Ізраїлі провели унікальну операцію з розділення однорічних близнюків Новина оновлена 06 вересня 2021, 13:21
В Ізраїлі провели унікальну операцію з розділення однорічних близнюків

Дівчатка вже дихають і їдять самі по собі

В Ізраїлі медики провели 12-годинну операцію з розділення однорічних дівчаток-близнят, які народилися зрощеними на потилиці. Малятка вперше з моменту народження побачили один одного.

Про це повідомляє BBC News.

Рідкісну операцію здійснили минулого тижня в медичному центрі Сорока в місті Беер-Шева. Відомо, що підготовка до неї тривала кілька місяців.

Перед операцією дівчаткам вставляли в голову спеціальні мішки з повітрям, які розтягували шкіру. Сама операція включала пересадку скальпа, а шкіру використовували для того, щоб запечатати череп після реконструкції.

За інформацією медиків, які проводили складну операцію, дівчатка дихають і їдять самі по собі. Надалі вони зможуть вести цілком нормальний спосіб життя.

"Підготовка також включала створення тривимірної моделі близнюків у віртуальній реальності. До нашої радості, все пройшло, як ми і сподівалися", — розповів Міккі Гідеон, головний нейрохірург Сороки.

Варто відзначити, що операція такого рівня проводилася у світі всього 20 разів. В Ізраїлі її провели вперше, задіявши десятки як місцевих фахівців, так і зарубіжних.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Папі Римському таємно зробили операцію на кишечнику.

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