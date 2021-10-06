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Всегда имеется причина: доктор Комаровский рассказал, как понять, почему ребенок плачет

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Причины детского плача Новость обновлена 06 октября 2021, 12:21
Причины детского плача

Комаровский выделил три основных причин детского плача и рассказал, как с ними бороться.

Когда малыш плачет, родители часто впадают в панику и пытаются делать все что угодно, чтобы ребенок прекратил. Однако, бороться нужно не с самим плачем, а с его причиной.

Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал "гуру мамочек" известный украинский доктор Евгений Комаровский.

Имеются три основных причины плача:⁣

  • Инстинкт криком звать на помощь.

Этот инстинкт еще можно назвать инстинктом страха. Он выражен у детей по-разному, поэтому у разных деток может наблюдаться разница в интенсивности и продолжительности плача. К примеру, когда ребенок остался один у него сработал этот инстинкт и он начал кричать. Что делать: взять на руки.

  • Неудовлетворенные физиологические потребности.

Если у ребенка появилась потребность в реализации какой-то из естественных (т. е. физиологических) функций (еда, сон, питье, мочеиспускание, дефекация), а возможности ее утолить нет, то естественно малыш будет платать. Что делать: покормить/уложить спать/посадить на горшок — в зависимости от ситуации.

  • Боль и дискомфорт.

Ощущение боли — непременный спутник множества болезней. Поэтому, если плач имеется, а найти ему объяснение не удается, приходится думать о болезнях и пытаться обнаружить причины плача вместе с врачом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Комаровский рассказал что нужно делать украинцам, чтобы защититься от "Дельты".

Теги:
#Дети #Мама и ребенок #Евгений Комаровский #Причины слез детей #Доктор Комаровский #Детский плач
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