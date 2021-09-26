Вакцинация и вентиляция помещений: известный врач рассказал, как украинцам защититься от "Дельты"
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Комаровский советует вакцинироваться и проветривать помещения.
Штамм "Дельта" практически вытеснил все остальные штаммы коронавируса из Украины, а потому врачи советуют не ждать лучшего случая, а идти вакцинироваться.
Об этом рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский в эфире "Украина 24".
"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация", — сказал он.
По его словам, важно устраивать регулярные проветривания помещений, а встречаться с кем-либо он порекомендовал на свежем воздухе.
При этом он отмечает, что в плане развития инфекции, в сентябре ничего нового не произошло. Единственное, на что он указывает это то, что "Дельта" постепенно занимает доминирующее положение и вытесняет остальные вариации SARS-CoV-2 из Украины.
Говоря о вакцинации, Комаровский призывает таки сходить и получить прививку.
Он отмечает, что если человек переболел с симптомами, то на протяжении шести месяцев он может не вакцинироваться, но потом уровень антител начнет снижаться.
"Если сомневаетесь, болели вы или нет, то пойдите и вакцинируйтесь, не надо определять уровень антител", — говорит врач.
Как сообщалось ранее, Украина с 23 сентября перешла в "желтую" зону карантина из-за чего в стране были введены дополнительные ограничения и запреты.
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