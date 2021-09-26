Вакцинация и вентиляция помещений: известный врач рассказал, как украинцам защититься от "Дельты"

Комаровский советует вакцинироваться и проветривать помещения.

Штамм "Дельта" практически вытеснил все остальные штаммы коронавируса из Украины, а потому врачи советуют не ждать лучшего случая, а идти вакцинироваться.

Об этом рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский в эфире "Украина 24".

"Все, что мы можем сейчас – вентиляция помещений и вакцинация", — сказал он.

По его словам, важно устраивать регулярные проветривания помещений, а встречаться с кем-либо он порекомендовал на свежем воздухе.

При этом он отмечает, что в плане развития инфекции, в сентябре ничего нового не произошло. Единственное, на что он указывает это то, что "Дельта" постепенно занимает доминирующее положение и вытесняет остальные вариации SARS-CoV-2 из Украины.

Говоря о вакцинации, Комаровский призывает таки сходить и получить прививку.

Он отмечает, что если человек переболел с симптомами, то на протяжении шести месяцев он может не вакцинироваться, но потом уровень антител начнет снижаться.

"Если сомневаетесь, болели вы или нет, то пойдите и вакцинируйтесь, не надо определять уровень антител", — говорит врач.

Как сообщалось ранее, Украина с 23 сентября перешла в "желтую" зону карантина из-за чего в стране были введены дополнительные ограничения и запреты.