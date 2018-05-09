Милость этих фотографий просто зашкаливает.
Дети и животные, что может быть на свете прелестнее и умилительнее? А уж когда они встречаются вместе, тут ни один мимимиметр попросту не выдержит этого зашкаливающего напряжения счастья и радости.
Дети и животные, что может быть на свете прелестнее и умилительнее? А уж когда они встречаются вместе, тут ни один мимимиметр попросту не выдержит этого зашкаливающего напряжения счастья и радости.
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