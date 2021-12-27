Как сказать ребенку, что Деда Мороза не существует, – советы психолога об отношениях с детьми в Новый год

По мнению психолога Виктории Егоровой, даже если родители не расскажут, что Деда Мороза не существует, их ребенок не останется на всю жизнь в счастливом неведении

До Нового года осталось всего несколько дней, в связи с чем вопрос о реальности Деда Мороза приобретает особую актуальность. В поисковиках и на форумах родители не устают задавать одни и те же "новогодние" вопросы. Стоит ли говорить ребенку, что на самом деле Деда Мороза не существует? А если он уже и сам догадывается об этом, нужно ли переубеждать в обратном? Имеет ли смысл добиваться хорошего поведением шантажом – мол, подарки приносят только хорошим детям? Да и вообще, кто все-таки кладет эти подарки под елку – Дед Мороз или родители?

Ответы на все эти вопросы вы сможете найти в нашем предновогоднем интервью с психологом Викторией Егоровой. Кстати, сама эксперт считает, что на самом деле все подобные дискуссии ведутся не о Деде Морозе, а о взрослении детей и о роли родителей в этом процессе. И все, что нужно сделать родителям — это не заучить какие-то инструкции, чтобы действовать по заранее намеченному плану, а быть "проводниками", которые сопровождают ребенка во взрослый мир, по дороге обучая и рассказывая обо всех нюансах.

"Разочарование в существовании Деда Мороза — это не детская травма"

– Виктория, давайте начнем с самого главного новогоднего вопроса: стоит ли говорить ребенку, что Дед Мороз – это персонаж из другой, сказочной жизни?

– Я бы сказала так: нужно больше верить в наших детей. Они взрослеют, познают мир. И если в раннем возрасте они вполне реально воспринимают, например, говорящих птичек и мышек, или думающие предметы, то постепенно все становится на свои места. Помните шутку, когда папа говорит сыну, что он уже большой и должен знать: Деда Мороза не существует. "На самом деле Дед Мороз – это я!" — заявляет отец. На что сын отвечает: "Я знаю, папа. Аист — это тоже ты".

Наши дети прекрасны, они умные, восприимчивые и очень чуткие. И со стороны взрослых было бы наивно и самонадеянно думать, что если они чего-то детям не скажут и не объяснят, то дети так и останутся на всю жизнь в счастливом неведении. Это не так.

– Некоторые родители считают, что поддерживать веру ребенка в Деда Мороза — означает его обманывать. Где грань между ложью и сказкой?

– Во всем нужно руководствоваться здравым смыслом. Мы же не будем в погоне за правдой, играя, например, с ребенком "в кафе", постоянно напоминать ему о реальном положении вещей: мол, я не буду "есть" эту сосиску из пластика и "пить кофе" из на самом деле пустой чашки?

То же самое и с Дедом Морозом. Этот символ благодаря своей яркости и растиражированности очень популярен, и задача родителей — помочь ребенку постепенно перевести этот образ в категорию не реальных персон, а символов. Кстати говоря, обычно все так и происходит естественным путем. И не надо переживать по поводу детских травм: разочарование в существовании Деда Мороза таковой не является.

– Но все дети растут и рано или поздно сами начинают догадываться, что Дед Мороз все же, скорее, сказочный персонаж. Как быть в этой ситуации – признаваться или продолжать и дальше стоять на том, что он существует? Кстати, ситуация усложняется, если в семье двое и больше детей: старшие уже не верят, а что делать с младшими?

– Я думаю, что этот вопрос все же не на тему существования Деда Мороза, а больше про отношения в семье. Дети должны знать, что с любой проблемой, любым вопросом они могут обратиться к родителям. И у родителей всегда должно хватать времени, любви, терпения и такта, чтобы на эти вопросы ответить. Никакой "сложной ситуации" не возникнет, если в семье есть доверие и взаимопонимание. А вот если дети ревнуют и не ладят между собой, ничто не помещает старшему "осчастливить" новыми знаниями младшего.

Что касается ответа на поставленный вопрос, то если ребенок уже сам не верит в сказки, не стоит настаивать на том, что они реальны. Можно отталкиваться от мнения самого ребенка, задавая ему наводящие вопросы – что он сам об этом думает, как бы ему хотелось.

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– В Сети уже несколько лет публикуется рождественская история, которую рассказала американская учительница Лесли Раш. По ее словам, в их семье есть традиция рассказывать детям правду о Санта-Клаусе. Лет в 6-7, когда ребенок уже начинает сомневаться в существовании Санты, его ведут в кафе и за поеданием сладостей мама произносит речь: мол, ты стал совсем взрослым и уже сам готов стать Санта-Клаусом.

– Эта история имеет право на жизнь, хотя в целом по стилю подачи она больше похожа на инструкцию. Ее автор подробно останавливается на всех нюансах: как выбрать время, куда пойти, какие примеры из жизни приводить, и даже советует разговаривать "таинственным" голосом.

Лично я не сторонник проведения таких "актов инициации" и не думаю, что такие вещи нужно торжественно сообщать в принципе. Тем более, давать советы, в каком возрасте это лучше делать. Это же не прививка! Я доверяю взрослению детей, как таковому и не считаю, что с ними нужно общаться "по протоколу". Кстати, еще Григорий Сковорода говорил, что с детьми надо разговаривать, руководствуясь здравым смыслом и мудрым сердцем.

"Не делайте из Деда Мороза культа, сделайте из него символ"

– С какого возраста стоит дарить подарки на Новый год? Например, если ребенку год, и он пока не понимает суть подарков, стоит дарить?

– Это полностью на усмотрение взрослых. Если по каким-то причинам нет возможности подготовить подарок в год, можно и не дарить.

– Давайте поговорим про более старших детей, которые уже ждут подарков от Деда Мороза. Стоит ли спрашивать у ребенка, что он хочет на Новый год, и писать Деду Морозу письмо?

– Обсуждение подарков и письмо Деду Морозу – это хороший повод поговорить о потребностях, о возможностях, о планировании. Кому что нужнее, что важнее – причем как для ребенка, так и для его близких. В ходе таких разговоров можно научить ребенка скромности и доброте, вниманию к родным и бережному отношению к другим людям, которым тоже нужно и важно внимание "Деда Мороза".

– Как вы считаете, если покупается подарок от Деда Мороза, нужен ли еще один подарок от родителей?

– И снова-таки – это тот вопрос, на который в каждой семье отвечают по-своему. Я бы предложила родителям все-таки какое-то время играть роль посредников в передаче подарков. Потом постепенно перенимать эту празднично-подарочную "эстафету" от Деда Мороза и делиться этой традицией с детьми. Не делайте из Деда Мороза культа, сделайте из него символ – символ праздника, семейного тепла, любви, доброты. Постепенно по мере взросления ребенка вы придете к тому, что на Новый год подарки получают все, следовательно, и дарят тоже все, в том числе и дети.

"Шантажировать подарками непедагогично и в конечном счете неэффективно"

– Если ребенок заказал собаку или, например, что-то неподъемное для семейного бюджета, как объяснить, что Дед Мороз это не потянет?

– Как вариант, можно сказать, что животных и дорогие подарки Дед Мороз дарит только с разрешения родителей.

– А если ребенок просит волшебный подарок – ту же волшебную палочку или плащ-невидимку? Как объяснить, что Дед Мороз не делает такие подарки?

– Так и сказать: Дед Мороз не дарит волшебные предметы, они предназначены только для сказочных персонажей.

– Как-то ребенок знакомых заказал Деду Морозу "миллион долларов" и успокоил родителей, которые постоянно ссорились из-за нехватки денег: мол, все в порядке, после Нового года я дам вам миллион долларов, и будем жить весело и счастливо! Как быть в такой ситуации?

– Во-первых, не вовлекать ребенка в решение взрослых проблем и не ссориться при детях, в том числе и из-за денег. Дети это очень болезненно переживают, даже если родителям так не кажется. Во-вторых, объяснить, что Дед Мороз – не банкомат, и деньги на руки не выдает.

– Немало родителей используют приближающийся Новый год как способ давления и даже шантажа. Можно ли говорить, что Дед Мороз приносит подарки только хорошим детям?

– Конечно, подарки, как и любая награда, достаются только хорошим, но злоупотреблять этой мотивацией не стоит. Развивать в ребенке стремление стать лучше, знать и уметь больше — это замечательно. Но шантажировать подарками непедагогично и в конечном счете неэффективно. Мы дарим подарки тем, кого любим. А любовь невозможно заслужить хорошим поведением, и не стоит приучать к этому своих детей.