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Как сказать ребенку, что Деда Мороза не существует, – советы психолога об отношениях с детьми в Новый год

Автор
Гурген Григорян Гурген Григорян
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К осознанию того, что Деда Мороза не существует, ребенок, скорее всего, придет сам Новость обновлена 27 декабря 2021, 10:45
К осознанию того, что Деда Мороза не существует, ребенок, скорее всего, придет сам

По мнению психолога Виктории Егоровой, даже если родители не расскажут, что Деда Мороза не существует, их ребенок не останется на всю жизнь в счастливом неведении

До Нового года осталось всего несколько дней, в связи с чем вопрос о реальности Деда Мороза приобретает особую актуальность. В поисковиках и на форумах родители не устают задавать одни и те же "новогодние" вопросы. Стоит ли говорить ребенку, что на самом деле Деда Мороза не существует? А если он уже и сам догадывается об этом, нужно ли переубеждать в обратном? Имеет ли смысл добиваться хорошего поведением шантажом – мол, подарки приносят только хорошим детям? Да и вообще, кто все-таки кладет эти подарки под елку – Дед Мороз или родители?

Ответы на все эти вопросы вы сможете найти в нашем предновогоднем интервью с психологом Викторией Егоровой. Кстати, сама эксперт считает, что на самом деле все подобные дискуссии ведутся не о Деде Морозе, а о взрослении детей и о роли родителей в этом процессе. И все, что нужно сделать родителям — это не заучить какие-то инструкции, чтобы действовать по заранее намеченному плану, а быть "проводниками", которые сопровождают ребенка во взрослый мир, по дороге обучая и рассказывая обо всех нюансах.

"Разочарование в существовании Деда Мороза — это не детская травма"

– Виктория, давайте начнем с самого главного новогоднего вопроса: стоит ли говорить ребенку, что Дед Мороз – это персонаж из другой, сказочной жизни?

– Я бы сказала так: нужно больше верить в наших детей. Они взрослеют, познают мир. И если в раннем возрасте они вполне реально воспринимают, например, говорящих птичек и мышек, или думающие предметы, то постепенно все становится на свои места. Помните шутку, когда папа говорит сыну, что он уже большой и должен знать: Деда Мороза не существует. "На самом деле Дед Мороз – это я!" — заявляет отец. На что сын отвечает: "Я знаю, папа. Аист — это тоже ты".

Наши дети прекрасны, они умные, восприимчивые и очень чуткие. И со стороны взрослых было бы наивно и самонадеянно думать, что если они чего-то детям не скажут и не объяснят, то дети так и останутся на всю жизнь в счастливом неведении. Это не так.

– Некоторые родители считают, что поддерживать веру ребенка в Деда Мороза — означает его обманывать. Где грань между ложью и сказкой?

– Во всем нужно руководствоваться здравым смыслом. Мы же не будем в погоне за правдой, играя, например, с ребенком "в кафе", постоянно напоминать ему о реальном положении вещей: мол, я не буду "есть" эту сосиску из пластика и "пить кофе" из на самом деле пустой чашки?

То же самое и с Дедом Морозом. Этот символ благодаря своей яркости и растиражированности очень популярен, и задача родителей — помочь ребенку постепенно перевести этот образ в категорию не реальных персон, а символов. Кстати говоря, обычно все так и происходит естественным путем. И не надо переживать по поводу детских травм: разочарование в существовании Деда Мороза таковой не является.

– Но все дети растут и рано или поздно сами начинают догадываться, что Дед Мороз все же, скорее, сказочный персонаж. Как быть в этой ситуации – признаваться или продолжать и дальше стоять на том, что он существует? Кстати, ситуация усложняется, если в семье двое и больше детей: старшие уже не верят, а что делать с младшими?

– Я думаю, что этот вопрос все же не на тему существования Деда Мороза, а больше про отношения в семье. Дети должны знать, что с любой проблемой, любым вопросом они могут обратиться к родителям. И у родителей всегда должно хватать времени, любви, терпения и такта, чтобы на эти вопросы ответить. Никакой "сложной ситуации" не возникнет, если в семье есть доверие и взаимопонимание. А вот если дети ревнуют и не ладят между собой, ничто не помещает старшему "осчастливить" новыми знаниями младшего.

Что касается ответа на поставленный вопрос, то если ребенок уже сам не верит в сказки, не стоит настаивать на том, что они реальны. Можно отталкиваться от мнения самого ребенка, задавая ему наводящие вопросы – что он сам об этом думает, как бы ему хотелось.

– В Сети уже несколько лет публикуется рождественская история, которую рассказала американская учительница Лесли Раш. По ее словам, в их семье есть традиция рассказывать детям правду о Санта-Клаусе. Лет в 6-7, когда ребенок уже начинает сомневаться в существовании Санты, его ведут в кафе и за поеданием сладостей мама произносит речь: мол, ты стал совсем взрослым и уже сам готов стать Санта-Клаусом.

– Эта история имеет право на жизнь, хотя в целом по стилю подачи она больше похожа на инструкцию. Ее автор подробно останавливается на всех нюансах: как выбрать время, куда пойти, какие примеры из жизни приводить, и даже советует разговаривать "таинственным" голосом.

Лично я не сторонник проведения таких "актов инициации" и не думаю, что такие вещи нужно торжественно сообщать в принципе. Тем более, давать советы, в каком возрасте это лучше делать. Это же не прививка! Я доверяю взрослению детей, как таковому и не считаю, что с ними нужно общаться "по протоколу". Кстати, еще Григорий Сковорода говорил, что с детьми надо разговаривать, руководствуясь здравым смыслом и мудрым сердцем.

"Не делайте из Деда Мороза культа, сделайте из него символ"

– С какого возраста стоит дарить подарки на Новый год? Например, если ребенку год, и он пока не понимает суть подарков, стоит дарить?

– Это полностью на усмотрение взрослых. Если по каким-то причинам нет возможности подготовить подарок в год, можно и не дарить.

– Давайте поговорим про более старших детей, которые уже ждут подарков от Деда Мороза. Стоит ли спрашивать у ребенка, что он хочет на Новый год, и писать Деду Морозу письмо?

– Обсуждение подарков и письмо Деду Морозу – это хороший повод поговорить о потребностях, о возможностях, о планировании. Кому что нужнее, что важнее – причем как для ребенка, так и для его близких. В ходе таких разговоров можно научить ребенка скромности и доброте, вниманию к родным и бережному отношению к другим людям, которым тоже нужно и важно внимание "Деда Мороза".

– Как вы считаете, если покупается подарок от Деда Мороза, нужен ли еще один подарок от родителей?

– И снова-таки – это тот вопрос, на который в каждой семье отвечают по-своему. Я бы предложила родителям все-таки какое-то время играть роль посредников в передаче подарков. Потом постепенно перенимать эту празднично-подарочную "эстафету" от Деда Мороза и делиться этой традицией с детьми. Не делайте из Деда Мороза культа, сделайте из него символ – символ праздника, семейного тепла, любви, доброты. Постепенно по мере взросления ребенка вы придете к тому, что на Новый год подарки получают все, следовательно, и дарят тоже все, в том числе и дети.

"Шантажировать подарками непедагогично и в конечном счете неэффективно"

– Если ребенок заказал собаку или, например, что-то неподъемное для семейного бюджета, как объяснить, что Дед Мороз это не потянет?

– Как вариант, можно сказать, что животных и дорогие подарки Дед Мороз дарит только с разрешения родителей.

– А если ребенок просит волшебный подарок – ту же волшебную палочку или плащ-невидимку? Как объяснить, что Дед Мороз не делает такие подарки?

– Так и сказать: Дед Мороз не дарит волшебные предметы, они предназначены только для сказочных персонажей.

– Как-то ребенок знакомых заказал Деду Морозу "миллион долларов" и успокоил родителей, которые постоянно ссорились из-за нехватки денег: мол, все в порядке, после Нового года я дам вам миллион долларов, и будем жить весело и счастливо! Как быть в такой ситуации?

– Во-первых, не вовлекать ребенка в решение взрослых проблем и не ссориться при детях, в том числе и из-за денег. Дети это очень болезненно переживают, даже если родителям так не кажется. Во-вторых, объяснить, что Дед Мороз – не банкомат, и деньги на руки не выдает.

– Немало родителей используют приближающийся Новый год как способ давления и даже шантажа. Можно ли говорить, что Дед Мороз приносит подарки только хорошим детям?

– Конечно, подарки, как и любая награда, достаются только хорошим, но злоупотреблять этой мотивацией не стоит. Развивать в ребенке стремление стать лучше, знать и уметь больше — это замечательно. Но шантажировать подарками непедагогично и в конечном счете неэффективно. Мы дарим подарки тем, кого любим. А любовь невозможно заслужить хорошим поведением, и не стоит приучать к этому своих детей.

Теги:
#Дети #Психология #Новый год #Дед Мороз
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