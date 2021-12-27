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Як сказати дитині, що Діда Мороза не існує, – поради психолога про стосунки з дітьми у Новий рік

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Гурген Григорян Гурген Григорян
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До усвідомлення того, що Діда Мороза не існує, дитина, швидше за все, прийде сама Новина оновлена 27 грудня 2021, 10:45
До усвідомлення того, що Діда Мороза не існує, дитина, швидше за все, прийде сама

На думку психолога Вікторії Єгорової, навіть якщо батьки не розкажуть, що Діда Мороза не існує, їхня дитина не залишиться на все життя у щасливому незнанні

До Нового року залишилося всього кілька днів, у зв’язку з чим питання про реальність Діда Мороза набуває особливої актуальності. У пошукових системах та на форумах батьки не втомлюються ставити одні й ті самі "новорічні" питання. Чи варто говорити дитині, що справді Діда Мороза не існує? А якщо він уже й сам здогадується про це, чи потрібно переконувати у протилежному? Чи має сенс добиватися гарної поведінки шантажем – мовляв, подарунки приносять лише хорошим дітям? Та й взагалі, хто таки кладе ці подарунки під ялинку – Дід Мороз чи батьки?

Відповіді на всі ці питання ви зможете знайти у нашому передноворічному інтерв’ю з психологом Вікторією Єгоровою. До речі, сама експерт вважає, що насправді всі подібні дискусії ведуться не про Діда Мороза, а про дорослішання дітей та роль батьків у цьому процесі. І все, що потрібно зробити батькам — це не завчити якісь інструкції, щоб діяти за наперед наміченим планом, а бути "провідниками", які супроводжують дитину в дорослий світ, по дорозі навчаючи та розповідаючи про всі нюанси.

"Розчарування в існуванні Діда Мороза — це не дитяча травма"

– Вікторіє, почнімо з найголовнішого новорічного питання: чи варто говорити дитині, що Дід Мороз – це персонаж з іншого, казкового життя?

– Я б сказала так: треба більше вірити у наших дітей. Вони дорослішають, пізнають світ. І якщо в ранньому віці вони цілком реально сприймають, наприклад, пташок і мишок, що говорять, або предмети, що думають, то поступово все стає на свої місця. Пам’ятаєте жарт, коли тато каже синові, що він уже великий і мусить знати: Діда Мороза не існує. "Насправді Дід Мороз – це я!" — Заявляє батько. На що син відповідає: "Я знаю, тату. Лелека — це теж ти".

Наші діти прекрасні, вони розумні, сприйнятливі та дуже чуйні. І з боку дорослих було б наївно та самовпевнено думати, що якщо вони чогось дітям не скажуть і не пояснять, то діти так і залишаться на все життя у щасливому незнанні. Це не так.

– Деякі батьки вважають, що підтримувати віру дитини у Діда Мороза означає її обманювати. Де грань між брехнею та казкою?

– У всьому треба керуватися здоровим глуздом. Ми ж не будемо в гонитві за правдою, граючи, наприклад, з дитиною "в кафе", постійно нагадувати їй про реальний стан речей: мовляв, я не буду "їсти" цю сосиску з пластику і "пити каву", насправді, з порожньої чашки?

Те саме і з Дідом Морозом. Цей символ завдяки своїй яскравості та розтиражованості дуже популярний, і завдання батьків – допомогти дитині поступово перевести цей образ у категорію не реальних персон, а символів. До речі, зазвичай все так і відбувається природним шляхом. І не треба переживати з приводу дитячих травм: розчарування від неіснування Діда Мороза такою не є.

– Але всі діти ростуть і рано чи пізно самі починають здогадуватися, що Дід Мороз все ж таки, швидше, казковий персонаж. Як бути в цій ситуації – визнаватись чи продовжувати й надалі стояти на тому, що він існує? До речі, ситуація ускладнюється, якщо у сім’ї двоє та більше дітей: старші вже не вірять, а що робити з молодшими?

– Я думаю, що це питання все ж таки не на тему існування Діда Мороза, а більше про стосунки в сім’ї. Діти повинні знати, що з будь-якою проблемою, будь-яким питанням можуть звернутися до батьків. І у батьків завжди має вистачати часу, любові, терпіння та такту, щоб на ці запитання відповісти. Жодної "складної ситуації" не виникне, якщо в сім’ї є довіра та порозуміння. А от якщо діти ревнують і не ладнають між собою, ніщо не завадить старшому "ощасливити" новими знаннями молодшого.

Що стосується відповіді на поставлене питання, то якщо дитина вже сама не вірить у казки, то не варто наполягати на тому, що вони є реальними. Можна відштовхуватися від думки самої дитини, ставлячи їй навідні питання – що вона сама про це думає, як би їй хотілося.

– У Мережі вже кілька років публікується різдвяна історія, яку розповіла американська вчителька Леслі Раш. За її словами, у їхній сім’ї є традиція розповідати дітям правду про Санта-Клауса. Років у 6-7, коли дитина вже починає сумніватися в існуванні Санти, її ведуть у кафе і за поїданням солодощів мама вимовляє: мовляв, ти став зовсім дорослим і вже сам готовий стати Санта-Клаусом.

– Ця історія має право на життя, хоча загалом за стилем подачі вона більше схожа на інструкцію. Її автор докладно зупиняється на всіх нюансах: як вибрати час, куди піти, які приклади з життя наводити, і навіть радить розмовляти "таємничим" голосом.

Особисто я не прихильник проведення таких "актів ініціації" і не думаю, що такі речі треба урочисто повідомляти у принципі. Тим більше давати поради, у якому віці це найкраще робити. Це ж не щеплення! Я довіряю дорослішанню дітей, як такому і не вважаю, що з ними потрібно спілкуватися "протоколом". До речі, ще Григорій Сковорода казав, що з дітьми треба розмовляти, керуючись здоровим глуздом та мудрим серцем.

"Не робіть із Діда Мороза культу, зробіть із нього символ"

– З якого віку варто дарувати подарунки на Новий рік? Наприклад, якщо дитині рік, і вона поки що не розуміє суть подарунків, варто дарувати?

– Це повністю на розсуд дорослих. Якщо з якихось причин немає можливості підготувати подарунок на рік, можна не дарувати.

– Поговорімо про старших дітей, які вже чекають на подарунки від Діда Мороза. Чи варто питати у дитини, що вона хоче на Новий рік, і писати Дідові Морозу листа?

– Обговорення подарунків та лист Дідові Морозу – це гарна нагода поговорити про потреби, про можливості, про планування. Кому що потрібніше, що важливіше – причому як для дитини, так і для її близьких. У ході таких розмов можна навчити дитину скромності та доброті, увазі до рідних та дбайливого ставлення до інших людей, яким теж потрібна і важлива увага "Діда Мороза".

– Як ви вважаєте, якщо купується подарунок від Діда Мороза, чи потрібний ще один подарунок від батьків?

– І знов-таки – це те питання, на яке у кожній сім’ї відповідають по-своєму. Я б запропонувала батькам якийсь час грати роль посередників у передачі подарунків. Потім поступово переймати цю святково-подарункову "естафету" від Діда Мороза та ділитися цією традицією з дітьми. Не робіть із Діда Мороза культу, зробіть із нього символ – символ свята, сімейного тепла, кохання, доброти. Поступово в міру дорослішання дитини ви прийдете до того, що на Новий рік подарунки отримують все, отже, і дарують також усі, у тому числі й діти.

"Шантажувати подарунками непедагогічно і, зрештою, неефективно"

– Якщо дитина замовила собаку чи, наприклад, щось непідйомне для сімейного бюджету, як пояснити, що Дід Мороз це не потягне?

– Як варіант, можна сказати, що тварин та дорогі подарунки Дід Мороз дарує лише з дозволу батьків.

– А якщо дитина просить чарівний подарунок – ту саму чарівну паличку чи плащ-невидимку? Як пояснити, що Дід Мороз не робить таких подарунків?

– Так і сказати: Дід Мороз не дарує чарівних предметів, вони призначені лише для казкових персонажів.

– Якось дитина знайомих замовила Дідові Морозу "мільйон доларів" і заспокоїла батьків, які постійно сварилися через брак грошей: мовляв, все гаразд, після Нового року я дам вам мільйон доларів, і будемо жити весело та щасливо! Як бути в такій ситуації?

– По-перше, не залучати дитину до розв'язання дорослих проблем і не сваритися при дітях, у тому числі через гроші. Діти це дуже болісно переживають, навіть якщо батькам не здається. По-друге, пояснити, що Дід Мороз – не банкомат і гроші на руки не видає.

– Чимало батьків використовують Новий рік, що наближається, як спосіб тиску і навіть шантажу. Чи можна говорити, що Дід Мороз приносить подарунки лише добрим дітям?

– Звичайно, подарунки, як і будь-яка нагорода, дістаються лише добрим, але зловживати цією мотивацією не варто. Розвивати в дитині прагнення стати кращим, знати та вміти більше – це чудово. Але шантажувати подарунками непедагогічно та, зрештою, неефективно. Ми даруємо подарунки тим, кого любимо. А любов неможливо заслужити гарною поведінкою, і не варто привчати до цього своїх дітей.

Теги:
#Діти #Психологія #Новий рік #Дід Мороз
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