Детьми и животными можно любоваться вечно.
Дети и животные, что может быть на свете прелестнее и умилительнее? А уж когда они встречаются вместе…
Дети и животные, что может быть на свете прелестнее и умилительнее? А уж когда они встречаются вместе…
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