Эти трогательные снимки доказывают, что принц Гарри станет замечательным отцом (Фото) Принцу Гарри испытать радость отцовства еще только предстоит. Но, без сомнения, отцом он будет замечательным. Достаточно лишь взглянуть на фото, на которых Гарри запечатлен с детишками. Так что можно не сомневаться - Меган Маркл сделала правильный выбор.