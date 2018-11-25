Иллюстрации о жизни отца-одиночки (Фото) Дети растут быстро — оглянуться не успеешь, и родители обычно стараются запечатлеть драгоценные моменты их взросления, фотографируя или снимая видео. А вот отец-одиночка и художник из Тайваня Лань Шэнцзе (Lan Shengjie), также известный как BLUE, предпочитает свой собственный способ создавать воспоминания о том, как он растит своего мальчика.