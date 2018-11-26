Скачать
Понедельник, 26.11.2018
Папа-фотограф создает фантастические снимки своих троих детей (Фото)
1 / 35

Папа-фотограф создает фантастические снимки своих троих детей (Фото)

Джон Вильгельм - швейцарский фотограф. Он специализируется на рекламной и художественной фотографии, а обработка снимков - его природный талант. У мужчины почти все время уходит на работу, поэтому он придумал способ, как объединить карьеру и семью. Джон начал фотографировать своих детей и беспощадно издеваться над ними с помощью фотошопа. Вы только посмотрите на эти прикольные кадры. Вот что значит родительская любовь.
lux.fm
Фото: lux.fm
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дети, Отец, Фотограф, Фотошоп, Дочери, Джон Вильгельм, Снимки детей.
21:07 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь