Папа-фотограф создает фантастические снимки своих троих детей (Фото) Джон Вильгельм - швейцарский фотограф. Он специализируется на рекламной и художественной фотографии, а обработка снимков - его природный талант. У мужчины почти все время уходит на работу, поэтому он придумал способ, как объединить карьеру и семью. Джон начал фотографировать своих детей и беспощадно издеваться над ними с помощью фотошопа. Вы только посмотрите на эти прикольные кадры. Вот что значит родительская любовь.