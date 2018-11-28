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Сказочная фотосессия: Гайтана с маленькой дочерью (Фото)
Звезда позировала с ребенком на фоне украшенной елки. Украинская певица Гайтана, которая недавно показала любимого мужа и подросшую дочь в семейной фотосессии, порадовала поклонников новыми съемками. На этот раз Гайтаа позировала фотографу с дочерью Николь-Сапфир в новогоднем фотосете.
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