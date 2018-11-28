Сказочная фотосессия: Гайтана с маленькой дочерью (Фото) Звезда позировала с ребенком на фоне украшенной елки. Украинская певица Гайтана, которая недавно показала любимого мужа и подросшую дочь в семейной фотосессии, порадовала поклонников новыми съемками. На этот раз Гайтаа позировала фотографу с дочерью Николь-Сапфир в новогоднем фотосете.