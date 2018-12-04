Что подарить детям на День Святого Николая 2018: лучшие идеи для заботливых родителей

19 декабря - День святого Николая, защитника детей и взрослых, которые верят в чудо.

Скоро День Святого Николая и, наверняка, каждый родитель задумывался о подарке для своего ребенка, будь то малыш или подросток. Но вариантов так много, что глаза разбегаются. Какой же лучший сюрприз для ребенка под подушку?

Современных детей сложно удивить подарком. Так уж сложилось, что стандартные подходы перестали работать, а желание порадовать и сделать сюрприз для ребенка по-прежнему актуально для родителей.

Важно: твоя искренность и сопричастность, умение самому радоваться жизни и ее мелочам (желательно не только утром в праздник святого Николая 19 декабря) научит ребенка получать удовольствие от любого сюрприза. А теперь, собственно, список подарков на День святого Николая, которые обязаны вызвать улыбку малыша.

Наборы для творчества

Чтобы помочь своему малышу вырасти всесторонне развитым и проявить творческие способности, подарите ребенку набор для творчества, учитывая его предпочтения, умения и пожелания. Это могут быть краски и обычный набор для рисования. Если же ребенок любит графику, можно порадовать его скетчбуком для рисования с описанием техник и художественных приемов. Если у вас девочка, можно подарить ей наборы для квиллинга или вышивки лентами, бисером. Мальчиков часто легко заинтересовать искусством оригами. Хорошо проанализируйте способности и пожелания и дерзайте.

Декор для комнаты

Чем старше ребенок, тем больше ему хочется иметь собственный угол и сделать его неповторимым. С помощью мелких продуманных деталей дети развивают вкус и подчеркивают предпочтения. Поэтому вы можете помочь ребенку с декором для комнаты. Здесь важно заранее проследить, чем сейчас живет малыш. Можно порадовать ребенка ночным светильником, оригинальной полкой, необычными часами в виде музыкальной пластинке или чем-то, что поможет организовать хобби ребенка, к пример, интересные полочки для бисера или подставку под украшения. Даря такой подарок на День Святого Николая очень важно учитывать возрастные предпочтения ребенка, чтобы подарок был уместным.

Гаджеты

Сегодня сложно представить современный мир без гаджетов. Дети реагируют на все изменения в обществе очень быстро. Поэтому не удивляйтесь, когда ребенок, вместо игрушки или сладостей, попросит чудо новейших технологий.

Одежда

Зачастую, родители выбирают практичную сторону и дарят малышам одежду. Можно быть более оригинальным и подарить крохам интересные шапочки, носочки или пижамки. Например, кигуруми, шапочки с ушками или мохнатые носочки. Практичная сторона остается, но при этом у детей куча позитивных эмоций. Более того, устройте фотосессию ребенка в новом необычном костюме.

На День Святого Николая можно подарить будущий новогодний костюм или аксессуары к образу, о которых ребенок очень мечтает. Так, вы совместите подарок и необходимую покупку, сэкономив средства и купив то, что хочется ребенку.

Вкусняшки

Наступил сезон мандарин. Многие родители считают, что это неплохой вариант подарка на День Святого Николая. Разнообразьте праздничный рацион ребенка новыми, необычными фруктами. Например, помела вместо мандаринов, личи вместо киви, карамболь вместо банана. Это может быть что-то одно, но эмоций от этого нового куда больше, чем от кило мандарин и конфет.

Поход в аквапарк

Согласитесь – не самый новогодний подарок, но зато отличная возможность отдохнуть от зимы и весело провести время. Деткам нужна смена обстановки, так что семейный день в аквапарке запомниться им намного больше, чем очередная игрушка.

Конструктор

Конструктор – это не только развлечение, но и отличный учитель, который развивает моторику рук, мышление, фантазию и даже память. Вам осталось только сделать свой выбор "Зеркало принцессы" или "Робот и машина".

Радиоуправляемый самолет или машина

Скорее всего, об этом подарке мечтает не только ваш сыночек, но и муж. Исполните их давнюю мечту!

Поход на каток

Ледовой каток - по-настоящему зимнее и веселое развлечение, которое зарядит вашего малыша энергией и положительными эмоциями на долгое время. Кто знает, возможно это занятие станет вашей семейной традицией или серьезным увлечением ребёнка в будущем.

Настольные игры

Развивающие настольные игры станут полезным времяпровождением для ребенка и его друзей, а также для всей семьи.

Книги

Банально, но факт. Книги остаются одним из лучших подарков. Чтобы интерес к чтению не пропал, подарите ребенку книгу, которая ему нравится. Можете заранее уточнить это или выяснить, какой жанр ему больше нравится по любимым другим книгам, мультфильмам или детским фильмам. Маленьким деткам подойдут развивающие книги. Детям постарше можно подарить ридер с закаченными любимыми книгами.

Спортивные подарки

Скоро зимние каникулы. Если планируете поехать всей семьей на горнолыжный курорт, подарите ребенку лыжи или горнолыжный костюм. Особо порадуются таким подаркам увлекающиеся спортом мальчишки.

Мы надеемся, что наша подборка вдохновила вас на некоторые идеи, которые вы смело, можете передавать Святому Николаю. Устройте настоящий праздник своим деткам, ведь для этого, нужно не так много, как кажется.