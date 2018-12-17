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Понедельник, 17.12.2018
Удивительные мамы, которым есть чем гордится (Фото)
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Удивительные мамы, которым есть чем гордится (Фото)

Героини этой подборки не забили на свою фигуру после родов. Они успевают воспитывать своих детей, посещать тренажерные залы и правильно питаться. Что сказать, настоящие примеры для подражания!
Фото: pixabay.com
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Ребенок, Фигура, Упражнения, Фитнес, Спорт, Мама.
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