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День Святого Николая 2018: что подарить детям на День святого Николая

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День Святого Николая 2018: что подарить детям на День святого Николая
10:35 Сегодня Телеграф vesti-ukr.com Фото: pixabay.com

19 декабря в Украине отметят День святого Николая.

Вопрос о том, что подарить на день святого Николая сейчас как нельзя более актуален. Традиционно, послушным детям в этот день Николай "приносил" сладости, а непослушных пугали тем, что утром они найдут вместо сюрприза розги или уголек из печки. Но сегодня детей розгами не наказывают, а маркетологи предлагают огромное изобилие подарков.

Традиционные подарки

Обычно, под подушку детям клали пряники, конфеты, орехи, печенье и другие сладости. Также под подушку полагалось положить в монетки или небольшие игрушки. Сегодня у родителей есть вариант порадовать чад натуральными сладостями - пастилой, фруктовым мармеладом и даже зефиром. Пищевая промышленность позаботилась и о тех детях, у которых наблюдается аллергия на сладкое и даже диабет. В магазинах есть изобилие конфет и сладостей на фруктозе и стевии, вместо сахара.

Билеты на утренник или в театр

Приятным подарком, который, безусловно, оставит ребенку приятные впечатления может стать билет на новогодний утренник, ледяное шоу или в кукольный театр. Стоит отметить, что Национальная опера, к примеру, традиционно дает к Новогодним праздникам балет "Щелкунчик" и новую постановку "Сказки о царе Салтане". Также можно порадовать ребенка билетами в кино. Одна из самых популярных предпраздничных картин в кинопрокате - "Щелкунчик. Четыре королевства".

Книги и развивающие игры

Новогодними сказками изобилуют полки книжных магазинов. Истории на любой вкус и возраст порадуют любого малыша. Также можно подарить детям настольные игры и головоломки, пазлы, карточные игры вроде "Уно" и "Алиас", шашки, шахматы, лото, домино. Это может стать прекрасным поводом объединить семью за общим занятием во время праздничных выходных.

Аванс на будущий год

К дню святого Николая отличным подарком может стать нарядное платье для дочки или карнавальный костюм для сына. Кроме того, неплохая идея для подарка - абонемент на кружок или спортивные занятия, о которых давно мечтает ваше чадо. Вспомните, чем любит заниматься ваш ребенок и помогите святому Николаю подарить ребенку приятный вариант внеклассного досуга. Также подойдут для подарка наборы для творчества, краски, глина и кинетический песок или научные наборы для более старших детей.

Снежные подарки

Не забывайте, что скоро выпадет снег и игры на улице предполагают катание на санках, снежные бои и другие развлечения. Подарите ребенку снежколеп, термоварежки для игр в снежки, формы для строительства замка из "снежных кирпичиков". Можно подарить санки или ледянку, но, разумеется, уместить их под подушкой уже не выйдет.

Одежда и аксессуары

Теплая пижамка или домашний халат, тапочки, новое полотенце с симпатичным рисунком, постельное белье с любимыми героями мультфильмов - вспомните, чего не хватает вашему ребенку. Можно подарить ребенку красивую сумку или рюкзак для прогулок. Девочкам - акксессуары для причесок, мальчишкам - шарф-снуд.

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Известно также, что этот праздник приносит в дом чудо ожидания волшебства и надежды на то, что за хорошее поведение Святой Николай отблагодарит тебя хорошим подарком. Поэтому нет никаких оснований для того, чтобы под подушкой у наших детей было пусто.

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