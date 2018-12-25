Эта мама решила запечатлеть взросление сына необычным способом (Фото) Тайваньский фотограф Анни Вонг (Annie Wang) решила, что стереотипный образ матери и ребёнка не для неё. Своё видение она выражает через фотопроект, для которого делает снимки на протяжении 17 лет. В каждый последующий кадр Вонг помещает предыдущий.